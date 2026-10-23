Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng-Thịnh vượng tương lai”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công thương; các cơ quan, ban, ngành có liên quan; các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.

Phát biểu tại Lễ Phát động, ông Trần Thanh Tùng - Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng-Dầu khí, Bộ Công thương cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.

Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, yêu cầu đặt ra là giúp các tổ chức, cá nhân hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và biết cách thực hiện trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu và gắn với những tình huống thực tế.

Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được Bộ Công thương tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng. Năm 2025, Cuộc thi đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Để Cuộc thi năm nay đạt được mục tiêu đề ra, Ban tổ chức mong muốn các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể quan tâm phổ biến thông tin, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên, người lao động tham gia; đồng thời gắn việc hưởng ứng Cuộc thi với hoạt động tiết kiệm năng lượng tại chính đơn vị mình.

Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần đưa kiến thức từ Cuộc thi vào cuộc sống”, ông Trần Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức chính thức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo người dân trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và các đối tượng trẻ. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.

Đáng chú ý, minigame tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã tạo không khí sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng trực tiếp của đông đảo sinh viên tham dự. Thông qua các câu hỏi tương tác, sinh viên có cơ hội kiểm tra kiến thức, tìm hiểu thêm các quy định pháp luật và những nội dung thiết thực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho 20 khán giả trả lời đúng các câu hỏi của chương trình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao Cúp lưu niệm Quán quân mùa thi đầu tiên cho đội thi Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp; trình diễn lại tiểu phẩm đạt giải Nhất của Trường tại Vòng Chung kết năm 2025.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được triển khai trong ngành công thương là hoạt động thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng. Với sinh viên, đây còn là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công thương, định hướng đào tạo ứng dụng, Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp luôn chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, tìm hiểu pháp luật và các phong trào có ích cho cộng đồng. Ngay từ mùa thi đầu tiên năm 2025, Nhà trường đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi và đội tuyển sinh viên của Trường đã xuất sắc giành ngôi Quán quân.

Ban Tổ chức trao Cúp lưu niệm Quán quân Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2025 cho đội thi Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việc tổ chức Lễ phát động Cuộc thi năm 2026 tại Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp cũng nhằm tiếp nối những kết quả đó và lan tỏa tinh thần tìm hiểu pháp luật, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tới đông đảo học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài cho rằng, ý nghĩa lâu dài của Cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả hay giải thưởng, mà còn ở những kiến thức, trải nghiệm và ý thức trách nhiệm mà sinh viên có được. Từ việc hiểu đúng các quy định pháp luật đến những việc đơn giản như sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí trong học tập và sinh hoạt đều có thể góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững.

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng-Thịnh vượng tương lai”, Cuộc thi năm 2026 kỳ vọng tiếp tục thu hút sự hưởng ứng của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó góp phần đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống, khuyến khích những lựa chọn sử dụng năng lượng có trách nhiệm và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.