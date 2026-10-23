Phát động Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả' 2026

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Thanh Tùng - Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.

“Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”. Thông qua Cuộc thi, chúng tôi mong muốn khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng” - ông Tùng chia sẻ. Đồng thời mong các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể quan tâm phổ biến thông tin, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên, người lao động tham gia; Gắn việc hưởng ứng Cuộc thi với hoạt động tiết kiệm năng lượng tại chính đơn vị mình. Những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần đưa kiến thức từ Cuộc thi vào cuộc sống.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cho rằng, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được triển khai trong ngành Công Thương là hoạt động thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng. Với sinh viên, đây còn là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài phát biểu tại lễ phát động

Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, ý nghĩa lâu dài của Cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả hay giải thưởng, mà còn ở những kiến thức, trải nghiệm và ý thức trách nhiệm mà sinh viên có được. Từ việc hiểu đúng các quy định pháp luật đến những việc đơn giản như sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí trong học tập và sinh hoạt đều có thể góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững.

Một số hình ảnh tại lễ phát động

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã chính thức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo người dân trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và các đối tượng trẻ. Từ đó góp phần đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống, khuyến khích những lựa chọn sử dụng năng lượng có trách nhiệm và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.