Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Nghiêm Lan

Ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với doanh nghiệp, đây là giải pháp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; với mỗi gia đình, giúp giảm chi tiêu, bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng. Năm 2026 là năm đầu triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tiếp nối mùa thi đầu tiên, cuộc thi năm nay khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ cách làm thiết thực và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm. Năm 2025, cuộc thi thu hút hàng chục nghìn người tham gia từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên cả nước.

Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, cuộc thi đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng; với sinh viên, đây là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn kỹ năng, sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức cũng trao Cúp lưu niệm quán quân mùa thi đầu tiên cho đội thi của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 gồm ba vòng. Vòng sơ khảo trực tuyến diễn ra từ ngày 23-10 đến 13-11, gồm ba tuần thi.

Tại vòng tập huấn, các đội được phổ biến kiến thức pháp luật, rèn kỹ năng trình diễn và truyền tải thông điệp; từ 3 đến 5 đội sẽ được chọn vào chung kết.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra trực tiếp trong tháng 11-2026, với phần thi sân khấu hóa việc áp dụng pháp luật và xử lý tình huống về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Thí sinh tham gia vòng sơ khảo tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn. Cuộc thi kỳ vọng thu hút thế hệ trẻ và cộng đồng, góp phần đưa kiến thức pháp luật vào đời sống, lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.

Một số hình ảnh tại lễ phát động. Ảnh: Nghiêm Lan