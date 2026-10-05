Chiều 5/10, tại Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách Y tế HIV/AIDS (thuộc Hội Luật gia Việt Nam), Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp với Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương tổ chức phát động "Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá".

Theo thể lệ, đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên thuộc Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và những người trực tiếp liên quan đến cuộc thi); sinh viên Trường Luật và Khoa học Chính trị - Trường Đại học Ngoại thương.

Bài dự thi có độ dài từ 800-2.500 từ, viết bằng tiếng Việt, bảo đảm rõ ràng, mạch lạc và là sản phẩm sáng tạo của cá nhân. Bài viết không được sao chép, chưa từng công bố hoặc tham gia cuộc thi khác; các số liệu, dẫn chứng phải ghi rõ nguồn. Mỗi cá nhân chỉ được gửi một bài dự thi.

Ban tổ chức chấm điểm dựa trên các tiêu chí gồm: Nội dung (60 điểm), tính tác động và thuyết phục đối với người đọc (15 điểm), cấu trúc, bố cục và tính sáng tạo trong trình bày (15 điểm), ngôn ngữ và phong cách viết (10 điểm).

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải Nhì, mỗi giải 8 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận.

Dự kiến, kết quả cuộc thi được công bố ngày 15/12/2026 trên trang thông tin điện tử của Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí điện tử Người đưa tin và Tạp chí điện tử Pháp lý. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 25/12/2026.

Cuộc thi nhằm khơi dậy sự quan tâm, chủ động tìm hiểu pháp luật của cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó lựa chọn những bài viết có chất lượng để lan tỏa thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Hà Công Anh Bảo - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương, cho rằng phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là câu chuyện về sức khỏe mà còn gắn với pháp luật và trách nhiệm xã hội.

Ông Hà Công Anh Bảo - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương.

Theo ông Bảo, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá không đơn thuần quy định những hành vi được làm hay không được làm. Đằng sau mỗi quy định là mục tiêu bảo vệ con người, sức khỏe cộng đồng, môi trường sống và xây dựng một không gian xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm.

"Hiểu pháp luật không nên chỉ dừng lại ở việc nhớ một điều luật hay trả lời đúng một câu hỏi. Hiểu pháp luật là biết mình có quyền gì, có trách nhiệm gì, người khác có quyền gì và cần hành động như thế nào để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống", ông Bảo nhấn mạnh.

Ông Bảo kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo ra không gian để sinh viên không chỉ học về pháp luật mà còn đối thoại với pháp luật, nhìn nhận những quy định hiện hành từ thực tiễn đời sống.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Các thí sinh được khuyến khích đặt ra những vấn đề như: Quy định pháp luật hiện nay đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn hay chưa; quá trình thực thi còn gặp những khó khăn gì; làm thế nào để pháp luật bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người dân; thế hệ trẻ có thể làm gì để góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Đặc biệt, trước sự xuất hiện của thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới với những nguy cơ, tác hại ngày càng phức tạp, việc trang bị kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức phòng ngừa càng có ý nghĩa.

"Chúng tôi không chỉ đào tạo những người biết luật mà hướng tới đào tạo những người hiểu luật, tôn trọng luật, biết vận dụng luật và có trách nhiệm với cộng đồng", ông Hà Công Anh Bảo chia sẻ.

Ông cũng mong muốn các thí sinh đến với cuộc thi không chỉ bằng mục tiêu giành giải thưởng mà bằng sự hào hứng, tinh thần tìm tòi, tư duy phản biện và trách nhiệm của mỗi công dân.

Tại lễ phát động, ông Hà Công Anh Bảo ghi nhận sự đồng hành của Hội Luật gia Việt Nam, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các chuyên gia, luật sư và giảng viên trong việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng.

Theo ông, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và cộng đồng sẽ tạo thêm sức mạnh để các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ được biết đến mà còn được thực thi hiệu quả trong đời sống.