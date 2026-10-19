Phát động Cuộc thi thơ 'Cánh phượng hồng' năm 2026

Anh Phan Thành Đạt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn thơ phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: Kim Trúc

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi sáng tác văn học dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Khuyến khích sáng tác, bồi dưỡng tình yêu văn chương và góp phần phát hiện những cây bút trẻ có triển vọng. Qua đó, cuộc thi hướng đến việc xây dựng lực lượng trẻ kế thừa cho đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Ban Giám khảo cuộc thi gồm các nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam trong và ngoài tỉnh: Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; nhà thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Phân hội phó Phân hội Văn học tỉnh và nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ - Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang.

Theo thể lệ, Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 18-10 đến hết ngày 20-11. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12-2026.