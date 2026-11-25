Hướng đến mùa Giáng sinh và năm mới 2027, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch phát động Cuộc thi thiết kế, sáng tạo mô hình cây thông Giáng sinh và người tuyết từ vật liệu thân thiện với môi trường trong các doanh nghiệp (DN) du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2026, với chủ đề “Giáng sinh xanh, sáng tạo và lan tỏa”.

Ảnh minh họa.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, gồm: Cơ sở lưu trú du lịch; khu, điểm du lịch; khu vui chơi giải trí; DN lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ khách du lịch. Các DN có thể đăng ký dự thi mô hình cây thông Giáng sinh, người tuyết hoặc cả hai. Ban tổ chức ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ, giấy, vải, vật liệu tự nhiên và vật liệu tái chế, tái sử dụng. Qua đó, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, thúc đẩy thực hành du lịch xanh và tạo điểm nhấn cho không gian du lịch Khánh Hòa trong dịp lễ hội cuối năm.

Ban tổ chức nhận đăng ký dự thi từ ngày 25-11 đến 5-12. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 24-12.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được lựa chọn trưng bày tại khu vực ngoài trời trên đường Trần Phú, góp phần tạo không gian Giáng sinh sinh động, hấp dẫn phục vụ người dân và du khách. Đây cũng là dịp để DN quảng bá hình ảnh, giới thiệu ý tưởng sáng tạo, thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường, đồng hành với ngành du lịch tỉnh phát triển theo hướng xanh và bền vững.