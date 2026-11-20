Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa và Ban Quản lý Dự án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh phát động Cuộc thi Tài năng Anh ngữ thanh thiếu nhi Khánh Hòa năm 2026 (English Talent for Youth).

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tập tại các trường tiểu học, THCS, THPT hoặc trường liên cấp có khối tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thí sinh được chia thành 4 bảng theo cấp học: Bảng A dành cho học sinh lớp 1, 2, 3; bảng B dành cho học sinh lớp 4, 5; bảng C dành cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9 và bảng D dành cho học sinh lớp 10, 11, 12.

Học sinh Khánh Hòa tham gia Cuộc thi Tài năng Anh ngữ thanh thiếu nhi Khánh Hòa năm 2025.

Nội dung thi tập trung vào kiến thức môn tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông; kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa - xã hội, khoa học - tự nhiên, kinh tế - xã hội; thông tin về tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam và thế giới; chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”; kiến thức về lối sống xanh, môi trường xanh. Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng. Vòng sơ loại dành cho các bảng A, B, C, D diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 15 đến 24-11, theo hình thức trực tuyến trên nền tảng do Ban tổ chức cung cấp.

Vòng chung kết cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 29-11. Tại vòng chung kết, Ban tổ chức trao các giải thưởng cá nhân gồm: Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích, với giấy chứng nhận và tiền thưởng tương ứng. Trong đó, giải nhất trị giá 2,5 triệu đồng; giải nhì 1,5 triệu đồng; giải ba 1 triệu đồng và giải khuyến khích 500.000 đồng.