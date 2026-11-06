Trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, ngày 6/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” là một hoạt động cụ thể nhằm đưa những quy định pháp luật đến gần hơn với người tiêu dùng. Bởi một kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dễ được ghi nhớ hơn khi được thể hiện bằng một video ngắn, một sản phẩm trực quan hay một câu chuyện thực tế. Một thông điệp đúng, nếu được truyền tải sáng tạo và phù hợp, có thể tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát biểu.

“Thông qua Cuộc thi, chúng tôi mong muốn các bạn trẻ, người tiêu dùng không chỉ tìm hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật mà còn chủ động suy nghĩ, sáng tạo cách thức truyền tải những kiến thức đó bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với đời sống hiện đại. Qua đó, những kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được chuyển hóa thành những thông điệp, ý tưởng và sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng lan tỏa” - ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, quảng cáo qua mạng xã hội và livestream bán hàng mang đến nhiều tiện ích, nhưng cũng đặt ra không ít rủi ro: hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin quảng cáo sai lệch, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì vậy không chỉ cần các quy định pháp luật và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mà còn đòi hỏi nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân.

Cũng tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tổ chức phiên thảo luận với chủ đề “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới”. Phiên thảo luận tập trung trao đổi về các quy định, cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; những giải pháp của các nền tảng số nhằm xây dựng môi trường giao dịch an toàn, minh bạch; đồng thời làm rõ vai trò của truyền thông trong nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho người tiêu dùng.

Các nội dung trao đổi hướng tới việc phát huy thế mạnh của nền tảng số, sức sáng tạo của các nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cách thức chuyển tải các quy định pháp luật thành những thông điệp, sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu và có khả năng thay đổi hành vi. Qua đó, góp phần gợi mở những ý tưởng, cách tiếp cận thiết thực cho các bạn sinh viên tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”chính thức được phát động từ ngày 6/11/2026, gồm 3 vòng chính vòng sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”; vòng tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng” và vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 3-5 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn. Các đội tranh tài thông qua 3 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai