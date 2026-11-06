Ngày 6/11, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chủ trì, phối hợp với Tạp chí Công Thương phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Cuộc thi hướng tới thanh niên, sinh viên và những người thường xuyên giao dịch trên môi trường số.

Trong khuôn khổ lễ phát động, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, nhấn mạnh một thông điệp luôn được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương truyền tải là “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, cũng đã được khẳng định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Đặc biệt, gần đây, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 207-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, khẳng định yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công Thương

Triển khai Kết luận số 207-KL/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và lâu dài trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã từng bước cụ thể hóa bằng Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành Chương trình Quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 và Chương trình hành động của Bộ để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; đa dạng hóa các hình thức tiếp cận để kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và các giao dịch trên không gian mạng ngày càng phát triển.

"Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng ở hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, mà còn phải chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và phát huy vai trò chủ động của chính người tiêu dùng", ông Tuấn phát biểu

Để các quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống, công tác tuyên truyền cũng cần được thể hiện bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm công chúng.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mong muốn các bạn trẻ bắt đầu từ chính những vấn đề gặp phải trong đời sống tiêu dùng hằng ngày để phát triển những ý tưởng mới, đóng góp vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chia sẻ kiến thức, kỹ năng với cộng đồng. Quan trọng hơn, các bạn cần biến những điều mình hiểu thành những nội dung truyền thông gần gũi, để kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự đi vào đời sống.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam cho biết, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần được tính đến từ khâu thiết kế, vận hành nền tảng đến việc phổ biến thông tin để người mua hiểu quyền của mình. Từ năm 2023, TikTok đã phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các đơn vị liên quan phổ biến kiến thức pháp luật qua video ngắn khai thác những tình huống thường gặp.

"Nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và chính người mua đều có thể kể lại những câu chuyện từ trải nghiệm thực tế, giúp người xem nhận ra mình có những quyền gì trong từng giao dịch. Việc phổ biến kiến thức cần được duy trì thường xuyên để người mới mua sắm trực tuyến cũng có thể tiếp cận thông tin", đại diện nền tảng TikTok nhấn mạnh.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức chính thức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo thanh niên, sinh viên trên cả nước tích cực hưởng ứng Cuộc thi, cùng lan tỏa kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cộng đồng.

Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” chính thức được phát động từ ngày 6/10, gồm 3 Vòng chính: Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tuyến trong 02 tuần nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức huy động sinh viên, học viên, cán bộ, người lao động và các cá nhân thuộc đơn vị tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến. Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng cá nhân. Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị để xếp hạng, trao 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị có kết quả cao nhất và lựa chọn từ 10 - 15 đơn vị dẫn đầu tham gia Vòng Tập huấn. Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo quy định. Vòng Tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing. Kết thúc Vòng Tập huấn, các đội nộp hồ sơ, sản phẩm và báo cáo kết quả triển khai chiến dịch để Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết. Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn. Các đội tranh tài thông qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo quy định của Cuộc thi. Tham gia Vòng Sơ khảo Cuộc thi tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn.