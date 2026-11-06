Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là một nhiệm vụ quan trọng gắn với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” .

Cùng với đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia luôn mong muốn truyền tải thông điệp: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, điều này cũng đã được khẳng định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Trên tinh thần đó, một trong những định hướng quan trọng được Ủy ban xác định là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, một quy định pháp luật có thể rất khó, nhưng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi được truyền tải qua những tình huống gần gũi. Một kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dễ được ghi nhớ hơn khi được thể hiện bằng một video ngắn, một sản phẩm trực quan hay một câu chuyện thực tế. Một thông điệp đúng, nếu được truyền tải sáng tạo và phù hợp, có thể tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Cuộc thi đối với sinh viên, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, đây là cơ hội để các em đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến đời sống; đồng thời đây là môi trường rèn luyện năng lực nghề nghiệp trong thời đại số, từ sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng hình ảnh và dữ liệu đến làm việc nhóm, sử dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm.

Đặc biệt, theo PGS, TS Phạm Minh Sơn, cuộc thi giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Người làm truyền thông không chỉ tạo ra sự chú ý hay sức lan tỏa, mà phải hướng sự sáng tạo tới những giá trị tích cực, bảo vệ sự thật và lợi ích chính đáng của cộng đồng.

Trao thưởng tặng các sinh viên tham gia hoạt động minigame tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại lễ phát động đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới”; hoạt động minigame tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, gồm 3 Vòng chính:

Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tuyến trong 2 tuần nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tham gia Vòng Sơ khảo Cuộc thi tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn.

Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo thành lập 1 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo quy định. Vòng Tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing.

Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 3-5 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn.