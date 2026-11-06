Các đại biểu phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 6/11 tại Hà Nội, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho cộng đồng trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) nhấn mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường. Điểm cốt lõi xuyên suốt Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 cũng như Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 87/NQ-CP của Chính phủ chính là khẳng định: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.

Để hiện thực hóa các định hướng lớn từ Chương trình Quốc gia và Đề án của Bộ Công Thương giai đoạn 2026-2030, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đòi hỏi phải liên tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đa dạng hóa phương thức tiếp cận.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, những quy định pháp lý vốn khô khan có thể trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn khi được chuyển tải qua những câu chuyện thực tế, video ngắn hay sản phẩm trực quan sinh động. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các bạn trẻ không chỉ nắm vững quy định pháp luật mà còn chủ động vận dụng ngôn ngữ và phương thức truyền thông hiện đại để tạo ra những sản phẩm sáng tạo, có sức lan tỏa rộng rãi.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phát biểu tại buổi lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, Phó Giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết sự bùng nổ của chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán điện tử hay livestream bán hàng mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như hàng giả, quảng cáo sai sự thật, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Do đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho người dân là yêu cầu vô cùng cấp thiết.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, cuộc thi là sân chơi thực chiến giàu giá trị đối với sinh viên, giúp sinh viên áp dụng lý thuyết giảng đường để giải quyết bài toán thực tế, nghiên cứu công chúng và đánh giá hiệu quả truyền thông.

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện năng lực thời đại số, phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng dữ liệu và làm việc nhóm ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm. Cuộc thi cũng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, hướng sự sáng tạo vào việc bảo vệ sự thật và quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, phiên thảo luận với chủ đề “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới” đã diễn ra. Các diễn giả đã tập trung trao đổi về các giải pháp xây dựng môi trường giao dịch an toàn trên nền tảng số, vai trò của nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC trong việc chuyển hóa điều khoản pháp luật thành thông điệp dễ hiểu, góp phần gợi mở nhiều ý tưởng thiết thực cho thí sinh.

Bên cạnh đó, hoạt động minigame tìm hiểu pháp luật trực tiếp tại sự kiện đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Thông qua các câu hỏi tình huống mua sắm thực tế, sinh viên được củng cố kiến thức tiêu dùng an toàn, Ban Tổ chức cũng đã trao 10 phần thưởng cho các khán giả xuất sắc./.

Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được triển khai với 3 vòng thi chính: Vòng Sơ khảo “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Thi trắc nghiệm trực tuyến trong 2 tuần dành cho cá nhân, sinh viên, cán bộ từ các cơ sở giáo dục và đơn vị. Hằng tuần, Ban Tổ chức trao thưởng cho 3 cá nhân có kết quả cao nhất. Kết thúc 2 tuần, 1 giải tập thể xuất sắc nhất sẽ được trao và 10-15 đơn vị dẫn đầu sẽ bước tiếp vào vòng trong.

Vòng Tập huấn “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị thành lập đội thi đại diện, tham gia tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông và marketing. Các đội triển khai chiến dịch và nộp báo cáo để chọn ra 3-5 đội thi xuất sắc nhất.

Vòng Chung kết: Tối đa 3-5 đội thi xuất sắc nhất sẽ tranh tài trực tiếp qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông để phân định các giải thưởng chung cuộc. Thí sinh và các đơn vị quan tâm có thể đăng ký và tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại địa chỉ chính thức: https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn