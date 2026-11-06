Phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sự kiện nhằm hiện thực hóa các chủ trương về nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời mở ra sân chơi thực chiến giúp sinh viên, thanh niên phát huy sức sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

​Nằm trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” là bước đi cụ thể nhằm đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Sự kiện đáp ứng yêu cầu đặt ra tại Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 87/NQ-CP của Chính phủ, hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và lâu dài trong công tác này.

Lễ phát động Cuộc thi. Ảnh: BTC

​Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đồng thời thúc đẩy môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bền vững.

​Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẳng định thông điệp xuyên suốt: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội” - điều đã được luật hóa tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Để triển khai hiệu quả các định hướng của Bộ Công Thương thông qua Chương trình Quốc gia và Chương trình hành động giai đoạn 2026-2030, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể chế hay xử lý vi phạm, mà phải chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và kích hoạt vai trò chủ động của chính người tiêu dùng.

​Theo ông Trịnh Anh Tuấn, các quy định pháp luật dù phức tạp đến đâu cũng sẽ trở nên gần gũi nếu được truyền tải bằng những tình huống thực tế.

Một kỹ năng tự bảo vệ bản thân sẽ dễ ghi nhớ hơn rất nhiều khi thể hiện qua video ngắn, sản phẩm trực quan hay câu chuyện thực tiễn.

​Đặc biệt đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ, ông Trịnh Anh Tuấn cho rằng thanh niên, sinh viên vừa là lực lượng tiêu dùng đông đảo, vừa nhanh nhạy trong việc tiếp cận công nghệ và các xu hướng truyền thông mới.

Cuộc thi được tổ chức với kỳ vọng các bạn trẻ sẽ chủ động suy nghĩ, dùng ngôn ngữ hiện đại để chuyển hóa tri thức pháp luật thành các sản phẩm truyền thông dễ hiểu, lan tỏa rộng rãi.

​Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mong muốn sinh viên xuất phát từ chính những vấn đề tiêu dùng hằng ngày để phát triển ý tưởng, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phát biểu phát động Cuộc thi. Ảnh BTC

Ủy ban sẽ phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Công Thương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các đối tác để bảo đảm cuộc thi diễn ra thiết thực, có chất lượng chuyên môn, tính chính xác pháp lý và khả năng ứng dụng thực tế.

Tại Lễ phát động, PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ đang làm thay đổi sâu sắc phương thức giao dịch.

Các hình thức mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, livestream hay quảng cáo trên mạng xã hội đem lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như hàng giả, quảng cáo sai lệch, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao việc Bộ Công Thương giao Tạp chí Công Thương và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phối hợp tổ chức sân chơi này. Việc Học viện đồng hành cùng cuộc thi không chỉ phát huy thế mạnh đào tạo báo chí, truyền thông mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà trường đối với các vấn đề nóng của đời sống.

Theo PGS.TS. Phạm Minh Sơn, tham gia cuộc thi, sinh viên có cơ hội áp dụng lý thuyết trên giảng đường để giải quyết bài toán thực tế.

Một sản phẩm truyền thông tốt không chỉ đẹp hay thu hút mà quan trọng nhất là phải đúng nội dung, hỗ trợ công chúng thay đổi nhận thức và hành vi.

​Đồng thời, đây là cơ hội rèn luyện năng lực nghề nghiệp thời đại số. Tham gia cuộc thi giúp sinh viên nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng hình ảnh, dữ liệu, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm.

​Đặc biệt, cuộc thi góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Người làm truyền thông không được chạy theo sự chú ý đơn thuần mà phải hướng sự sáng tạo đến các giá trị tích cực, bảo vệ sự thật và lợi ích cộng đồng.

​Trong khuôn khổ Lễ phát động, Phiên thảo luận với chủ đề “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới” đã diễn ra sôi nổi.

Phiên thảo luận với chủ đề “Sáng tạo truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới” . Ảnh: BTC

Đông đảo sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự lễ phát động Cuộc thi. Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Trịnh Anh Tuấn; TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam.

​Phiên thảo luận đã tập trung làm rõ hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật hiện hành, đồng thời phân tích các giải pháp từ phía nền tảng số nhằm xây dựng môi trường giao dịch an toàn, minh bạch.

Các diễn giả đã chia sẻ nhiều góc nhìn chuyên sâu về việc phát huy sức mạnh của công nghệ, vai trò của nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC trong công tác tuyên truyền pháp luật.

​Nhiều giải pháp thực tiễn đã được đưa ra nhằm biến các quy định pháp lý vốn khô khan thành nội dung truyền thông sinh động, gần gũi, giúp người tiêu dùng trang bị kỹ năng tự bảo vệ và thay đổi thói quen tiêu dùng. Những trao đổi này đã mở ra nhiều gợi ý, định hướng ý tưởng giá trị cho các đội thi.

Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được thiết kế bài bản với 3 vòng thi nối tiếp.

​Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Tranh tài trực tuyến trong 2 tuần trên hệ thống https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn .

Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức. Ban Tổ chức sẽ trao 03 giải cá nhân xuất sắc mỗi tuần, đồng thời chọn ra 1 giải tập thể xuất sắc nhất và 10 - 15 đơn vị dẫn đầu để bước tiếp vào vòng trong.

​Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị đi tiếp sẽ thành lập đội thi đại diện. Vòng này kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, nơi các đội nhận được sự cố vấn chuyên sâu từ chuyên gia pháp luật, báo chí và marketing.

Kết thúc tập huấn, các đội nộp báo cáo triển khai chiến dịch để chọn ra 3 - 5 đội thi xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết.

​Vòng Chung kết diễn ra tranh tài trực tiếp dành cho 3 - 5 đội thi xuất sắc nhất qua 3 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật, Trình bày và bảo vệ chiến dịch truyền thông.

Ban Giám khảo sẽ đánh giá toàn diện từ kiến thức, khả năng xử lý tình huống đến năng lực sáng tạo và kỹ năng thuyết trình để trao các giải thưởng chung cuộc.