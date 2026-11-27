Ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tác video clip và infographic về phòng, chống tác hại thuốc lá trên nền tảng TikTok.

Đại diện Ban Tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi sáng tạo nội dung số về phòng chống tác hại thuốc lá. Ảnh: Xuân Tùng

Tạo xu hướng nói không với thuốc lá, tự hào sống lành mạnh

Anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn cho biết, cuộc thi được phát động ngay sau khi Quốc hội khóa XVI, tại Kỳ họp thứ 2, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Luật có nhiều điểm mới quan trọng, từ tăng cường các quy định cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh thuốc lá đến bảo đảm môi trường không khói thuốc, tăng cường bảo vệ người chưa đủ 18 tuổi.

Đây là thời điểm để tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích, tiên phong đưa những quy định mới của pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên và cộng đồng.

Theo anh Huy, cuộc thi với hình thức dự thi đa dạng tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng ứng dụng công nghệ, thể hiện góc nhìn, tiếng nói và trách nhiệm đối với các vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Anh Nguyễn Quốc Huy phát biểu thông tin về cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Tổ chức mong muốn, cuộc thi năm nay không chỉ là một sân chơi sáng tạo, mà còn trở thành một đợt truyền thông sâu rộng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là những điểm mới của Luật vừa được Quốc hội thông qua.

“Hãy để nói không với thuốc lá trở thành một xu hướng tích cực của giới trẻ. Hãy để lối sống lành mạnh trở thành niềm tự hào của tuổi trẻ. Hãy biến mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi video, mỗi infographic, mỗi lượt chia sẻ thành một hành động thiết thực vì sức khỏe cộng đồng, vì một Việt Nam không khói thuốc!”, anh Nguyễn Quốc Huy kêu gọi.

Bà Mimi Melles-Brewer - Trưởng Nhóm Lối sống Lành mạnh và Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, thanh niên không chỉ là đối tượng hướng tới của các nỗ lực phòng, chống tác hại thuốc lá, mà chính là những đối tác cùng tạo ra sự thay đổi; góp phần biến một tương lai không thuốc lá và nicotine tại Việt Nam thành hiện thực.

Bà Mimi Melles-Brewer phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sân chơi sáng tạo nội dung số

Cuộc thi dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên Việt Nam trong và ngoài nước; các tập thể, nhóm sáng tạo nội dung, câu lạc bộ, đội, nhóm truyền thông hoạt động tại Việt Nam.

Các tác phẩm tập trung vào những nội dung như tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường; nhận diện nguy cơ, tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới; thanh niên nói không với thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc và lan tỏa các thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cùng với đại diện Ban Tổ chức, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Viết Hải - Giảng viên Trường ĐH Y Dược (ĐHQG Hà Nội), một trong số 100 nhà sáng tạo nội dung số﻿ được T.Ư Đoàn tuyên dương năm 2026, chia sẻ về tác hại của thuốc lá, cũng như gợi mở sáng tạo nội dung tham gia cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Với thể loại video clip, sản phẩm có thời lượng dự kiến từ 20 - 90 giây, đăng tải công khai trên TikTok. Thí sinh có thể lựa chọn nhiều hình thức thể hiện như tiểu phẩm, tình huống, kể chuyện, phỏng vấn, hoạt hình, đồ họa chuyển động, video âm nhạc hoặc video truyền cảm hứng.

Đối với infographic, tác phẩm có thể là thiết kế một trang hoặc bộ infographic từ 2-5 trang, đăng tải trên TikTok dưới dạng bài đăng ảnh. Nội dung cần bảo đảm chính xác, khoa học, dễ đọc trên thiết bị di động và có khả năng chia sẻ rộng rãi.

Thí sinh hoặc nhóm thí sinh được gửi tối đa 3 tác phẩm, với nội dung và ý tưởng khác nhau.

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần kể từ ngày phát động. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm dựa trên chất lượng chuyên môn, hiệu quả truyền tải thông điệp và mức độ lan tỏa trên TikTok.

Gửi thông tin đăng ký, đường dẫn đến bài đăng TikTok và tệp gốc của tác phẩm về địa chỉ email: Nosmoking@doanthanhnien.vn.

Hồ sơ ghi rõ họ tên tác giả hoặc tên nhóm; năm sinh, số căn cước công dân, đơn vị/địa phương, người đại diện (nếu dự thi theo nhóm), số điện thoại, email liên hệ, bảng thi, tên tác phẩm và thông tin về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (nếu có).