Phát động cuộc thi sáng tạo bê tông carbon thấp, thu hút 52 đội sinh viên

Cuộc thi năm nay đánh dấu 10 năm tổ chức, tiếp tục tạo sân chơi học thuật và nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên các trường đại học có đào tạo ngành Vật liệu xây dựng và Xây dựng công trình. Chương trình đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm đào tạo, 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát động cuộc thi “Sáng tạo - Sinh viên Vật liệu xây dựng 2026” với chủ đề “Bê tông phát thải carbon thấp”.

Phát biểu tại lễ phát động, GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, bày tỏ niềm tự hào khi chào đón các thầy cô và sinh viên đến từ các trường tham gia.

Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, vật liệu xây dựng là lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng nói riêng. Vì vậy, việc khuyến khích sinh viên nghiên cứu, sáng tạo trong lĩnh vực này có ý nghĩa thiết thực đối với đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ.

Chủ đề "Bê tông phát thải carbon thấp" được lựa chọn cho cuộc thi năm nay nhằm đặt sinh viên trước bài toán thực tiễn về sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải trong hoạt động xây dựng.

Thông qua quá trình nghiên cứu, thiết kế cấp phối, chế tạo và đánh giá sản phẩm, các đội thi có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn, kiểm chứng ý tưởng bằng thí nghiệm và tìm kiếm giải pháp có cơ sở khoa học.

Cuộc thi hướng tới tìm kiếm các giải pháp vật liệu xây dựng giảm phát thải, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là bên cạnh các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, sản phẩm bê tông còn được đánh giá dựa trên hệ số phát thải carbon.

Mỗi lựa chọn về nguyên liệu, mỗi điều chỉnh trong cấp phối đều cần được cân nhắc đồng thời với cường độ và chất lượng sản phẩm.

Qua đó, cuộc thi khuyến khích sinh viên tiếp cận bài toán vật liệu theo hướng toàn diện, gắn hiệu quả kỹ thuật với mục tiêu giảm tác động môi trường.

Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 6 trường đại học kỹ thuật có thế mạnh trong đào tạo lĩnh vực vật liệu xây dựng và xây dựng công trình.

Với 52 đội thi, mỗi đội tối đa 5 thành viên, chương trình tạo điều kiện để sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hành, nghiên cứu và mở rộng kết nối giữa các cơ sở đào tạo.

Theo thể lệ, cuộc thi gồm hai vòng: sơ khảo và chung khảo. Vòng sơ khảo chiếm 70% tổng điểm, gồm phần thi thực hành và phần thi truyền thông.

Ở phần thực hành, các đội sử dụng vật liệu do Ban tổ chức cung cấp để thiết kế cấp phối, trộn bê tông, kiểm tra độ sụt và đúc mẫu. Kết quả được đánh giá tổng hợp trên cơ sở hệ số phát thải carbon và cường độ nén của bê tông.

Sau phần thực hành, các đội triển khai hoạt động truyền thông trong một tuần, thông qua clip ngắn, poster và mẫu vật trưng bày. Ban tổ chức lựa chọn từ 6 đến 8 đội có tổng điểm cao nhất vào vòng chung khảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội dự thi.

Vòng chung khảo dự kiến tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vào tháng 11/2026, với 3 nội dung đối kháng gồm: Hiểu biết, Marketing và Sáng tạo. Các đội không chỉ thể hiện kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội rèn luyện khả năng thuyết trình, tư duy logic, sáng tạo và giới thiệu sản phẩm.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng sinh viên nâng cao kiến thức thực tế, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học kỹ thuật.

Đây cũng là cơ hội để những ý tưởng của sinh viên được thử nghiệm, đánh giá và phát triển theo hướng ứng dụng, góp phần tìm kiếm các giải pháp vật liệu xây dựng bền vững.