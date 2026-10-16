Phát động cuộc thi sáng tác về thương binh, liệt sĩ và người có công

Tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ phát động - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm vừa là đạo lý, tình cảm của mỗi người Việt Nam. Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong gìn giữ lịch sử, khắc họa những hi sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Cuộc thi gồm ba thể loại: Truyện ngắn, thơ và ca khúc, khuyến khích các sáng tác có giá trị tư tưởng, chiều sâu nhân văn, phản ánh chân thực những hi sinh, cống hiến của thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Các tác giả được khuyến khích khai thác những câu chuyện về cuộc sống, nghị lực, phẩm chất và khát vọng vươn lên của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Ban tổ chức yêu cầu tác phẩm bảo đảm tính sáng tạo, chân thực và chính xác trong khai thác nhân vật, địa danh, sự kiện, tư liệu lịch sử; thể hiện sự trân trọng đối với những hi sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Qua đó, góp phần bồi đắp tình cảm tri ân, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc.

Cuộc thi được tổ chức trong thời điểm cả nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 5/2027. Tác phẩm gửi về Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) số 32 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, Hà Nội.