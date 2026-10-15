Phát động cuộc thi sáng tác về người có công với cách mạng

Tiết mục văn nghệ trong lễ phát động. Ảnh HÀ PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, cuộc thi góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cuộc thi dành cho cả văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, với 3 thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc. Ban tổ chức mong muốn nhận được những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Phạm vi đề tài không chỉ giới hạn ở việc tái hiện chiến tranh mà còn hướng đến những câu chuyện, con người trong đời sống qua nhiều thời kỳ. Các tác phẩm có thể khắc họa những gia đình chịu nhiều mất mát, thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên, cũng như những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ phát động. Ảnh HÀ PHƯƠNG

"Ban tổ chức kỳ vọng các tác phẩm không chỉ tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng, mà còn khắc họa những số phận, con người bình dị, gia đình chịu nhiều mất mát, thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20-10-2026 đến hết ngày 30-1-2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5-2027.