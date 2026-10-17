Phát động Cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật về thương binh, liệt sĩ

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là trong bối cảnh cả nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo thể lệ, cuộc thi hướng đến đối tượng tác giả, tập thể tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi cần tập trung thể hiện các nội dung: phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; khắc họa câu chuyện, ký ức, số phận và hành trình của các thế hệ thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân…

Cuộc thi khuyến khích các tác phẩm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các tác phẩm khai thác những câu chuyện, nhân vật, địa danh, sự kiện có thật, những ký ức và tư liệu lịch sử có giá trị, bảo đảm tính chính xác của tư liệu lịch sử.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/10/2026 đến ngày 30/01/2027. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 5/2027 tại Hà Nội.