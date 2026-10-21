Phát động Cuộc thi Sáng tác logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp: Giải Nhất 20 triệu đồng

Cơ cấu giải thưởng:

01 giải Nhất: 20 triệu đồng.

05 giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/giải.

01 giải bình chọn cộng đồng: 3 triệu đồng.

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, đáp ứng điều kiện của thể lệ.

Hạn nhận tác phẩm: Ngày 10-11-2026.

Tác phẩm có thể gửi trực tiếp, qua bưu điện đến Trung tâm Xúc tiến Du lịch, số 8, đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp hoặc gửi trực tuyến qua website cuộc thi.