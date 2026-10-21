Phát động Cuộc thi Sáng tác logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp: Giải Nhất 20 triệu đồng
Với chủ đề “Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Về miền ký ức”, cuộc thi nhằm tìm kiếm biểu trưng độc đáo, sáng tạo, thể hiện bản sắc văn hóa, kiến trúc nhà cổ Nam bộ và không gian sông nước miền Tây, góp phần quảng bá hình ảnh Làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.
Cơ cấu giải thưởng:
01 giải Nhất: 20 triệu đồng.
05 giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/giải.
01 giải bình chọn cộng đồng: 3 triệu đồng.
Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, đáp ứng điều kiện của thể lệ.
Hạn nhận tác phẩm: Ngày 10-11-2026.
Tác phẩm có thể gửi trực tiếp, qua bưu điện đến Trung tâm Xúc tiến Du lịch, số 8, đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp hoặc gửi trực tuyến qua website cuộc thi.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/-infographic-phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-logo-lang-co-dong-hoa-hiep-giai-nhat-20-trieu-dong-a246448.html