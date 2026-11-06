Phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Điện Biên

Đại biểu phát động Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Điện Biên.

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Điện Biên nhằm lựa chọn biểu trưng chính thức, đại diện cho hình ảnh, bản sắc và những giá trị đặc trưng của tỉnh; tạo dấu ấn nhận diện thống nhất, góp phần khẳng định vị thế, hình ảnh Điện Biên trong thời kỳ phát triển mới.

Biểu trưng được lựa chọn là phương tiện để chuyển tải và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của vùng đất Điện Biên Phủ anh hùng - biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do; đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa các dân tộc, truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của tỉnh Điện Biên.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, biểu trưng chính thức của tỉnh không chỉ đơn thuần là một sản phẩm mỹ thuật hay dấu hiệu nhận diện hành chính. Đó là hình ảnh cô đọng các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và khát vọng phát triển; là phương tiện truyền tải thông điệp về một Điện Biên giàu truyền thống, giàu bản sắc, năng động và đổi mới.

Việc đưa biểu trưng vào sử dụng thống nhất góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh, lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng phát triển của tỉnh; tăng cường nhận diện thương hiệu Điện Biên trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế.

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Điện Biên là dịp phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ sáng tạo; huy động sự tham gia của toàn xã hội cả trong nước và quốc tế vào quá trình xây dựng hình ảnh và quảng bá giá trị của quê hương Điện Biên.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước và quốc tế, dành cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm tác giả).

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính nguyên gốc, chưa từng đạt giải hoặc sử dụng ở bất kỳ cuộc thi nào. Ban Tổ chức ưu tiên ngôn ngữ tạo hình hiện đại, đơn giản, hài hòa, trang trọng, tạo sự kết nối giữa chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa với sức sống đương đại và định hướng đổi mới, hội nhập của tỉnh.

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan, tất cả tác phẩm dự thi được quản lý bảo mật bằng mã số riêng và không ghi thông tin nhận diện tác giả trên mặt thiết kế.

Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn biểu trưng chính thức đặc trưng của tỉnh Điện Biên.

Tại vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, sau khi nghe tác giả thuyết trình bảo vệ phương án, Hội đồng Giám khảo sẽ chọn ra 5 tác phẩm tiêu biểu để đăng tải công khai, lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân trong thời hạn 5 ngày làm việc trước khi hoàn thiện và chấm chọn trao giải.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi; 4 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/12/2026; tổng kết, công bố và trao giải dự kiến tổ chức trước ngày 31/12/2026.

Tác giả gửi hồ sơ dự thi qua địa chỉ: disanvanhoadb@gmail.com hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, địa chỉ: Tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ).