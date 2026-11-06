Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Điện Biên

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh cùng các họa sĩ, nhà thiết kế, chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, dành cho các tổ chức, cá nhân có năng lực, điều kiện sáng tác phù hợp với yêu cầu cuộc thi. Theo thể lệ, tác phẩm dự thi cần thể hiện được bản sắc riêng, những giá trị tiêu biểu và đặc trưng của vùng đất Điện Biên Phủ anh hùng. Đồng thời, khắc họa không gian văn hóa đa dạng, vẻ đẹp thiên nhiên và hình ảnh con người Điện Biên yêu nước, đoàn kết, thân thiện và giàu khát vọng vươn lên. Thiết kế phải có ý tưởng độc đáo, hình thức thể hiện cô đọng, dễ nhận diện, bảo đảm tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng và các quy định về quyền sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu thể hiện nghi thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Điện Biên.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 200 triệu đồng và 4 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Thời gian tiếp nhận tác phẩm kể từ ngày phát động đến hết ngày 15/12/2026. Các tác phẩm sẽ trải qua vòng sơ khảo và chung khảo. Tại vòng chung khảo, 5 tác phẩm tiêu biểu được công khai lấy ý kiến Nhân dân trước khi Hội đồng Giám khảo chấm chọn, đề xuất trao giải. Ban Tổ chức sẽ báo cáo UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn tác phẩm làm biểu trưng chính thức của tỉnh Điện Biên. Dự kiến, cuộc thi tổng kết, công bố kết quả và trao giải trước ngày 31/12/2026.

Các đại biểu thể hiện nghi thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Điện Biên.

Cuộc thi nhằm lựa chọn tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của tỉnh; khơi dậy sức sáng tạo, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng hình ảnh, quảng bá những giá trị đặc trưng của Điện Biên. Tỉnh xác định việc tổ chức cuộc thi phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả phát huy tài năng, tâm huyết, đóng góp những ý tưởng sáng tạo có giá trị.