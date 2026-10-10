Phát động cuộc thi sáng tác bài hát về Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp phát động Cuộc thi sáng tác bài hát có âm hưởng dân ca với chủ đề “Đông Hòa Hiệp-miền nhớ, miền thương,” nhằm quảng bá giá trị di sản văn hóa, tiềm năng du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp và khuyến khích sáng tạo các tác phẩm âm nhạc đậm bản sắc Nam Bộ.

Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 7 năm 2026, thực hiện theo Kế hoạch số 1512 ngày 2/10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam, gồm nhạc sỹ, soạn giả, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài tỉnh. Có 2 thể loại dự thi là ca khúc có âm hưởng dân ca và bài ca vọng cổ.

Đối với ca khúc, Ban Tổ chức khuyến khích tác giả khai thác chất liệu dân ca Nam Bộ, hò, lý, đờn ca tài tử theo hướng sáng tạo, giàu bản sắc và dễ phổ biến. Với bài ca vọng cổ, tác phẩm sử dụng vọng cổ nhịp 32, có thể kết hợp nói lối, thơ, hò, lý hoặc các bài bản sân khấu cải lương phù hợp; không nhận tác phẩm thuộc thể loại tân cổ giao duyên.

Nội dung sáng tác tập trung ca ngợi vẻ đẹp cổ kính của những ngôi nhà cổ, không gian làng quê, vườn cây, sông rạch; phản ánh lịch sử hình thành, phong tục, nghề truyền thống và đời sống người dân Đông Hòa Hiệp.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích những tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về di sản, quảng bá du lịch xanh, du lịch cộng đồng và lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Theo thể lệ, tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được công bố, phổ biến chính thức hoặc tham gia cuộc thi khác tính đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm cho mỗi thể loại.

Cơ cấu giải thưởng ở mỗi thể loại gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1/10 đến hết ngày 5/11/2026.

Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 trong chương trình bế mạc Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Tác giả gửi hồ sơ dự thi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, số 23 Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp; hoặc qua email: vhntdongthap@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0273.3872221.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tuyển chọn được những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật, mang âm hưởng dân gian đặc trưng Nam Bộ, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa và đưa hình ảnh Làng cổ Đông Hòa Hiệp, quê hương Đồng Tháp đến gần hơn với công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 7 diễn ra từ ngày 19 đến 22-11. Với chủ đề “Sắc màu di sản,” Lễ hội Văn hóa-Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 7 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22-11 tại xã Cái Bè tỉnh Đồng Tháp với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc./.