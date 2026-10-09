Phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Tác phẩm "Giao lưu thân thiện". Ảnh: VÕ NGUYÊN PHÚ

Cuộc thi là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026, được tổ chức theo Kế hoạch 1512 ngày 2-10-2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của Làng cổ Đông Hòa Hiệp; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, nhất là dân ca Nam bộ, đờn ca tài tử và vọng cổ - cải lương. Những tác phẩm có chất lượng sẽ được lựa chọn để dàn dựng, biểu diễn và phục vụ hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam, bao gồm các nhạc sĩ, soạn giả, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài tỉnh.

Tác phẩm "Màu xanh Làng cổ Đông Hòa Hiệp". Ảnh: CHUNG VĂN HÓA

Có 2 thể loại dự thi, gồm: Ca khúc có âm hưởng dân ca và bài ca vọng cổ. Đối với ca khúc, khuyến khích khai thác chất liệu dân ca Nam bộ, hò, lý, đờn ca tài tử theo hướng sáng tạo, giàu bản sắc, dễ phổ biến.

Đối với bài ca vọng cổ, tác phẩm sử dụng vọng cổ nhịp 32, có thể kết hợp nói lối, thơ, hò, lý hoặc các bài bản sân khấu cải lương phù hợp; không nhận tác phẩm thuộc thể loại tân cổ giao duyên.

Nội dung sáng tác tập trung ca ngợi vẻ đẹp cổ kính của những ngôi nhà cổ, không gian làng quê, vườn cây, sông rạch; phản ánh lịch sử hình thành, những nét đẹp văn hóa, phong tục, nghề truyền thống và đời sống người dân Đông Hòa Hiệp.

Đồng thời, khuyến khích các tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về di sản, quảng bá du lịch xanh, du lịch cộng đồng và lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Tác phẩm "Về bên nhà cổ". Ảnh: HIẾU 67

Theo Thể lệ, tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa công bố, phổ biến chính thức hoặc tham gia các cuộc thi khác tính đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm ở mỗi thể loại.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến cho mỗi thể loại gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 1-10 đến hết ngày 5-11-2026. Ban Tổ chức dự kiến tổng kết, trao giải vào ngày 21-11-2026 trong chương trình bế mạc Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Tác giả gửi hồ sơ dự thi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, số 23 Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp; hoặc gửi trực tuyến qua địa chỉ email: vhntdongthap@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0273.3872221.

Cuộc thi kỳ vọng sẽ tạo thêm những tác phẩm âm nhạc giàu giá trị nghệ thuật, mang âm hưởng dân gian đặc trưng vùng đất Nam bộ, góp phần đưa hình ảnh Làng cổ Đông Hòa Hiệp nói riêng và quê hương Đồng Tháp nói chung đến gần hơn với công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Thể lệ chi tiết xem ở đây.