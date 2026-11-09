Phát động cuộc thi 'PVEP - Tự hào 20 năm tiên phong khơi nguồn năng lượng'

Bên cạnh đội ngũ nhân sự, người lao động công tác tại Tổng công ty và các đơn vị thuộc PVEP qua các thời kỳ, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia, người sáng tạo nội dung; các tác giả chuyên và không chuyên đã từng tiếp xúc, làm việc hoặc quan tâm đến PVEP, tham gia chia sẻ những câu chuyện, ký ức, trải nghiệm và cảm xúc về con người, công việc và hành trình 20 năm xây dựng, phát triển Tổng công ty; qua đó góp phần lan tỏa những dấu ấn, giá trị văn hóa và tinh thần PVEP.

Tác phẩm có thể kể về những con người, tập thể hoặc sự kiện gắn với PVEP; một kỷ niệm khó quên, một việc làm ý nghĩa; những câu chuyện từ công trình dầu khí, dự án trong và ngoài nước, hoạt động chuyên môn đến các chương trình xã hội, cộng đồng. Ban Tổ chức khuyến khích những câu chuyện thật, nhân vật thật, tư liệu có giá trị và góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình phát triển, cuộc sống và con người PVEP.

1. Thể loại tác phẩm dự thi

- Tác phẩm viết: Bút ký, ghi chép, hồi ức, ký sự, câu chuyện chân dung, tản văn, thư gửi PVEP; truyện ngắn; thơ. Tệp dự thi định dạng .docx; có thể kèm tối đa 05 ảnh minh họa.

- Video clip: Phim ngắn, nhật ký công việc, kể chuyện trước máy quay, phỏng vấn, ghi hình hiện trường, hoạt hình hoặc kết hợp ảnh tư liệu với lời dẫn. Tệp dự thi định dạng .mp4; chất lượng tối thiểu HD 720p.

Nhiều giải thưởng giá trị sẽ được trao cho các tác phẩm xuất sắc ở từng thể loại. Các tác phẩm tiêu biểu cũng được lựa chọn sử dụng trong hoạt động truyền thông và chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập PVEP trong năm 2027.

2. Thời gian và hình thức tham gia

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 09/11/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

- Tổng kết, trao giải: Trong tháng 12/2026.

- Cách thức gửi tác phẩm: Gửi trực tiếp qua Cổng tham gia Cuộc thi hoặc gửi tới đầu mối tiếp nhận: anh Trần Huy Hùng – Chuyên viên Văn phòng PVEP, email [email protected], ĐTDĐ 0916.868.898.

- Thông tin kèm theo: Họ tên, cơ quan/đơn vị công tác (nếu có), số điện thoại, email, tên tác phẩm, thể loại; danh sách đồng tác giả và đại diện nhóm (nếu có); nội dung giới thiệu tác phẩm tối đa 150 từ và nguồn tư liệu.

THỂ LỆ VÀ CỔNG THAM GIA CUỘC THI: https://bit.ly/PVEP20năm

Hoặc quét mã QR:

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Tác phẩm phải do tác giả/nhóm tác giả trực tiếp sáng tạo, bảo đảm quyền sử dụng đối với thông tin, hình ảnh và tư liệu được sử dụng theo quy định của Thể lệ Cuộc thi.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các tác giả cùng chia sẻ góc nhìn, ký ức và câu chuyện của mình để góp phần lưu giữ những giá trị đáng nhớ, lan tỏa niềm tự hào và làm phong phú thêm bức tranh về hành trình 20 năm PVEP!