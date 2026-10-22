Phát động cuộc thi 'Người mở đường số nơi bản làng'

Chiều 22.10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại phát động cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh, công nghệ phải mang lại lợi ích cụ thể trong đời sống. Với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kỹ năng số cần xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, học tập và văn hóa của cộng đồng.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu khai mạc cuộc thi viết “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Cuộc thi tìm kiếm những người đang tạo ra thay đổi bằng hành động, sáng kiến và kết quả có thể xác minh. Theo ông Triệu Ngọc Lâm, những người ấy không nhất thiết phải nổi tiếng. Họ có thể là cán bộ, giáo viên, người có uy tín, người dân bền bỉ hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ, dịch vụ công và pháp luật.

Ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số nơi bản làng bắt đầu được từ những việc vừa sức. Cán bộ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến; giáo viên giúp học sinh tìm tài liệu; người trẻ hỗ trợ hộ kinh doanh chụp ảnh, giới thiệu sản phẩm; nghệ nhân ghi lại di sản văn hóa đều có thể trở thành nhân vật dự thi.

Sự hỗ trợ phải được duy trì để người dân thực hành, hỏi lại khi cần và từng bước tự làm. Với tư cách thành viên Ban Giám khảo, ông Phạm Quỳnh đề nghị tác giả dành thời gian quan sát, trao đổi với nhân vật và người hưởng lợi; kiểm chứng kết quả, phản ánh trở ngại và điều kiện nhân rộng.

Ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động

Công bố thể lệ, bà Dương Thị Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho biết, công dân Việt Nam trong và ngoài nước được tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả. Người dưới 18 tuổi phải có xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Tác phẩm phản ánh những người hỗ trợ cộng đồng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng công nghệ trong giáo dục, sản xuất, kinh doanh, bảo tồn văn hóa; phổ biến pháp luật và phòng ngừa lừa đảo trên môi trường số.

Ban Tổ chức không tiếp nhận bài chỉ giới thiệu chính sách, dự án hoặc thành tích chung mà thiếu nhân vật trung tâm, hành động và kết quả cụ thể.

Cuộc thi nhận tác phẩm đến hết ngày 30.11.2026 tại nguoimoduongso.vn⁠. Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm một giải Nhất 30 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng; ba giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng, cùng các giải phụ và giải dành cho nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.