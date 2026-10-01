Phát động cuộc thi, lan toả hình ảnh về tiêm chủng mở rộng

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa được phát động trong năm đầu triển khai Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026–2028 của Bộ Y tế, nhằm ghi nhận và tôn vinh các hình ảnh đẹp về công tác tiêm chủng mở rộng trên mọi vùng miền Tổ quốc, đặc biệt là những nỗ lực của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở và sự đồng hành của người dân đối với lĩnh vực tiêm chủng mở rộng.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu

Trong bối cảnh công tác truyền thông về tiêm chủng mở rộng cần tiếp tục được tăng cường, bảo đảm thông tin khoa học, chính xác, kịp thời và góp phần hạn chế tác động của thông tin sai lệch, cuộc thi là dịp để giới thiệu những hình ảnh chân thực, sinh động về hành trình tiêm chủng, phòng các loại bệnh do virus gây ra.

Qua đó, lựa chọn các tác phẩm có giá trị phục vụ công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe; góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với tiêm chủng mở rộng.

Theo TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, tại Việt Nam, Chương trình tiêm chủng mở rộng đã được triển khai trong hơn 40 năm qua và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

Điều này, giúp Việt Nam duy trì, bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000 và loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005. Cùng với đó là các hoạt động tiêm chủng tự nguyện cho người dân có nhu cầu đã góp phần mang lại sự thành công của công tác tiêm chủng trong việc chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đằng sau những kết quả đạt được trong công tác tiêm chủng là sự tận tụy, bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhân ái của nhiều thế hệ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đặc biệt, tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để đưa vắc xin đến với người dân, bảo đảm quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ảnh

Những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa đó đã góp phần xây dựng và củng cố “lá chắn” bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của công tác y tế dự phòng và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu phát động cuộc thi, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường truyền thông về Chương trình Tiêm chủng mở rộng trong, cung cấp thông tin khoa học, chính xác về vắc xin và tiêm chủng, đồng thời phản ánh chân thực những nỗ lực triển khai tiêm chủng tại các địa phương.

“Mỗi hình ảnh về tiêm chủng không chỉ ghi lại hoạt động chuyên môn mà còn phản ánh sự bền bỉ của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn, cùng sự đồng hành của các gia đình trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đây là những giá trị cần được ghi nhận và lan tỏa trong cộng đồng”, ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo Thể lệ cuộc thi, đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ban Tổ chức khuyến khích sự hưởng ứng của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, phóng viên ảnh, cán bộ, nhân viên y tế, giáo viên, học sinh, sinh viên.

Ban Tổ chức tặng hoa Ban Giám khảo

Tác phẩm dự thi phải bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương. Ban Tổ chức chú trọng những hình ảnh ghi nhận trách nhiệm, đóng góp của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở; nỗ lực triển khai tiêm chủng tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn khó khăn; sự tham gia của gia đình, cộng đồng trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Tác phẩm cần truyền tải thông tin y tế chính xác, phù hợp với định hướng của ngành Y tế, đồng thời có chất lượng kỹ thuật, giá trị nghệ thuật và khả năng sử dụng trong các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe. Tính chân thực là yêu cầu xuyên suốt: hình ảnh không được dàn dựng hoặc chỉnh sửa làm sai lệch bản chất sự việc; các chi tiết liên quan đến thực hành chuyên môn y tế phải được thể hiện đúng thực tế.

Sản phẩm dự thi được thể hiện dưới hai hạng mục: ảnh đơn và ảnh bộ (phóng sự ảnh/chùm ảnh); tác giả có thể tham gia một hoặc cả hai hạng mục. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 9 giải Chuyên đề.

Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ ngày 1.1.2026 đến hết ngày 31.10.2026. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30.9 – 31.10.2026.

Tác giả, nhóm tác giả cần gửi hồ sơ, ảnh dự thi, ngày đăng tải và đường dẫn tác phẩm qua cổng trực tuyến https://cuocthitiemchung2026.org. Vòng bình chọn trực tuyến đối với các tác phẩm vượt qua sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 15.11 đến hết ngày 30.11.