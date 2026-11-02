Phát động Cuộc thi 'Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ KHCN'

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát động cuộc thi. Ảnh: TTXVN phát

Cuộc thi nhằm cụ thể hóa việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với tuyên truyền, quán triệt, tìm hiểu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua cuộc thi, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cuộc thi đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với đặc thù của ngành Giáo dục và yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung thi tập trung vào 4 nhóm chủ đề, gồm: học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, chiếm 50% số câu hỏi; tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 20% câu hỏi; Nghị quyết số 71-NQ/TW, 15% câu hỏi; Nghị quyết số 57-NQ/TW, 15% câu hỏi.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến. Người dự thi có thể sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet. Mỗi lượt thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm; tổng điểm tối đa là 100 điểm. Thời gian làm bài tối đa 20 phút.

Cuộc thi gồm một tuần thi thử và hai tuần thi chính thức. Tuần thi thử diễn ra từ ngày 25-31/10; hai tuần thi chính thức lần lượt từ ngày 1-7/11 và ngày 8-15/11/2026. Kết quả tuần thi thử không tính vào kết quả chính thức.

Người dự thi được tham gia tối đa 5 lần trong mỗi tuần thi chính thức và phải tham gia đầy đủ hai tuần thi mới đủ điều kiện xét giải chung cuộc. Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời xem xét khen thưởng các tập thể có thành tích trong triển khai cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, đối với ngành Giáo dục, học tập theo Bác có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện sứ mệnh đào tạo con người, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Những lời dạy của Người về giáo dục, tinh thần tự học, đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo luôn là nguồn động viên các thế hệ thầy cô, cán bộ quản lý và người học nỗ lực cống hiến.

Các đại biểu tham quan phòng thi trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, ý nghĩa đó càng rõ hơn khi toàn ngành đang thực hiện các định hướng lớn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tinh thần cầu thị, phương pháp làm việc khoa học, gần gũi thực tiễn và sự quan tâm đến con người trong tư tưởng, phong cách của Bác là những giá trị cần được thấm sâu trong quá trình đổi mới.

Cuộc thi kết nối việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Qua đó, mỗi người có thêm điều kiện củng cố kiến thức, hiểu rõ hơn những định hướng phát triển đất nước và trách nhiệm của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng kêu gọi cán bộ, đảng viên và các đối tượng theo Thể lệ tích cực hưởng ứng cuộc thi với tinh thần tự giác, nghiêm túc. Mỗi lượt tham gia là dịp học hỏi, tự đánh giá hiểu biết và làm sâu sắc thêm nhận thức của bản thân. Thứ trưởng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm động viên, tạo điều kiện để cuộc thi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực, qua đó góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy ý thức tu dưỡng, học tập và cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của ngành Giáo dục.

Ngay sau lễ phát động cuộc thi, Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những yêu cầu mới của Chỉ thị; hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển ngành. Trên cơ sở đó, Hội nghị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong toàn Đảng bộ.