Phát động cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 'Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt-Trung'

Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026 góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi được thực hiện theo chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc có ý nghĩa thiết thực trong phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước, đồng thời, tạo điều kiện để thế hệ trẻ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, phát huy năng khiếu nghệ thuật và tiếp cận những giá trị văn hóa đa dạng.

Lấy âm nhạc làm cầu nối giao lưu văn hóa, cuộc thi là sân chơi nghệ thuật dành cho sinh viên, học viên và người học tiếng Trung, tạo điều kiện để người tham gia rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Trung, phát huy năng khiếu ca hát, đồng thời, nhằm phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ở loại hình thanh nhạc.

Thông qua các hoạt động biểu diễn và giao lưu nghệ thuật, cuộc thi cũng góp phần giới thiệu những nét đẹp âm nhạc trong nền văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa trên tinh thần tôn trọng bản sắc mỗi dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 15 đến 45 tuổi, là sinh viên, học viên, người đã và đang học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo, người yêu thích âm nhạc, văn hóa Trung Quốc và có năng lực ca hát. Người dự thi có thể đăng ký đơn ca hoặc theo nhóm (tối đa 5 người, tổng số tuổi không quá 150 tuổi). Đối với thí sinh chưa đủ 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thí sinh dự thi sẽ trình bày các ca khúc bằng tiếng Trung phổ thông, gồm những ca khúc đương đại đang được phổ biến, có nội dung và ý nghĩa nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và các chủ đề phù hợp khác. Ban tổ chức khuyến khích người tham dự diễn thi các làn điệu dân ca Trung Quốc.

Tại vòng sơ khảo thí sinh gửi clip hát 1 bài; vòng chung khảo thí sinh hát trực tiếp 1 bài; vòng chung kết thí sinh hát trực tiếp 2 bài. Thí sinh vào vòng chung khảo phải lựa chọn, trình bày các ca khúc trong danh mục do Ban tổ chức tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt.

Ban tổ chức chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ ngày 30/10 và đóng cổng vào ngày 15/11 với khu vực miền trung, ngày 18/11 với khu vực miền nam, và ngày 20/11 với khu vực miền bắc.

Thành viên Ban Giám khảo là những chuyên gia âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các Nghệ sĩ Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên, nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, chuyên gia ngôn ngữ tiếng Trung, đại diện truyền thông.

Vòng sơ khảo được tổ chức theo hình thức xét duyệt hồ sơ dự thi từ ngày 15/11. Ban tổ chức công bố thí sinh vào vòng chung khảo khu vực miền trung ngày 18/11; vào vòng chung khảo khu vực miền nam ngày 20/11; vào vòng chung khảo khu vực miền bắc ngày 22/11. Vòng chung khảo diễn ra tại ba khu vực: Khu vực miền trung ngày 24/11 tại thành phố Đà Nẵng; khu vực phía nam ngày 26/11 tại thành phố Cần Thơ; khu vực phía bắc ngày 28/11 tại thành phố Quảng Ninh. Vòng chung kết và Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 8/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Đáng chú ý, trong đêm chung kết sẽ có chương trình giao lưu nghệ thuật, với sự tham gia biểu diễn các ca khúc Việt Nam bằng tiếng Việt của nghệ sĩ Trung Quốc.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải Nhất (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng kèm Huy chương, giấy chứng nhận, quà tặng văn hóa sáng tạo Trung Quốc); 5 giải Nhì (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng kèm Huy chương, giấy chứng nhận, quà tặng văn hóa sáng tạo Trung Quốc); 7 giải Chuyên đề (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm giấy chứng nhận).

Trong đó, 7 giải Chuyên đề ghi nhận thế mạnh của các thí sinh, gồm các giải: Phát âm tiếng Trung xuất sắc nhất; Biểu diễn sân khấu xuất sắc nhất; Trình diễn sáng tạo xuất sắc nhất; Thí sinh được yêu thích nhất (qua bình chọn trực tuyến); Thí sinh xuất sắc do Ban Giám khảo bình chọn; Thí sinh phong cách và trang phục đẹp nhất; Ngôi Sao Hy Vọng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam dành cho thí sinh trẻ, triển vọng.