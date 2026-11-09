Phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm nay, cuộc thi được triển khai tại 20 xã, phường, với sự tham gia của 25 trường THCS, kết hợp hai hình thức thi trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, từ ngày 9 đến 15/11, học sinh 21 trường THCS thuộc 17 xã, phường tham gia thi trực tuyến.

Với hình thức trực tiếp, 100 học sinh đến từ 4 trường THCS thuộc 3 địa phương Tây Hồ, Chiên Đàn và Bàn Thạch sẽ tranh tài theo format “Rung chuông vàng”, dự kiến diễn ra vào sáng 12/12/2026.

Qua vòng thi cấp cụm, Ban tổ chức lựa chọn 60 học sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp thành phố vào tuần đầu tháng 1/2027, tiến tới thành lập đội tuyển dự vòng chung kết khu vực vào tháng 6/2027.

Học sinh tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước; giúp học sinh hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng và chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo vệ môi trường biển, tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua sân chơi này, các em có cơ hội thể hiện kiến thức, khả năng tư duy và sự sáng tạo, góp phần đưa tình yêu biển, đảo trở thành nhận thức và hành động thiết thực trong học sinh.