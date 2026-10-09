Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Phượng phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Phượng nhấn mạnh, biển, đảo là một bộ phận thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam; là không gian sinh tồn, phát triển và gắn bó với lịch sử, văn hóa của dân tộc ta từ bao đời nay. Biển, đảo không chỉ có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp đưa nội dung giáo dục về biển, đảo đến gần hơn với học sinh; đồng thời, tạo một sân chơi bổ ích, giúp các em học tập, giao lưu, trau dồi kiến thức và thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước. Cuộc thi được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, với sự tham gia của khoảng 30.000 học sinh tại 20 cơ sở giáo dục có cấp THCS trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ phát động trực tuyến.

Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng: Vòng 1 ở cấp xã, phường (theo hình thức trực tuyến và trực tiếp); Vòng 2: Ở cấp tỉnh (với 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền); Vòng 3: Tỉnh Đồng Tháp thành lập 1 đội gồm 5 học sinh thi trực tiếp theo hình thức sân khấu hóa với các đội tỉnh Vĩnh Long và TP. Hồ Chí Minh. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 9-10-2026 đến tháng 3-2027.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nhằm tuyên truyền sâu rộng kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, về Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan đến biển, đảo; về lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc và địa phương...

Qua đó, góp phần xây dựng, bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo quê hương và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.