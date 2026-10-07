Phát động Cuộc thi 'Em kể chuyện Dinh Độc Lập' năm 2026

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu, trải nghiệm và kể lại câu chuyện về Dinh Độc Lập

Nhân dịp 60 năm khánh thành Dinh Độc Lập (31.10.1966 – 31.10.2026), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) năm 2026, Hội trường Thống nhất tổ chức Cuộc thi “Em kể chuyện Dinh Độc Lập”.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu, trải nghiệm và kể lại câu chuyện Dinh Độc Lập bằng góc nhìn, ngôn ngữ và cách thể hiện của chính mình. Đối tượng tham gia là học sinh các trường THCS trên địa bàn TP.HCM.

Theo Ban tổ chức, mỗi học sinh chỉ được thực hiện tối đa 1 sản phẩm (thời lượng từ 3-5 phút) kể chuyện về Dinh Độc Lập theo một trong các nhóm chủ đề do Ban Tổ chức quy định.

Học sinh phải trực tiếp xuất hiện hoặc trực tiếp thể hiện phần kể chuyện, thuyết trình trong sản phẩm. Sản phẩm dự thi có thể thể hiện dưới hình thức kể chuyện, phỏng vấn, đối thoại, hoạt cảnh hoặc hình thức sáng tạo phù hợp khác.

Sản phẩm phải do học sinh chủ động xây dựng và thể hiện; nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi, bảo đảm chính xác, lành mạnh và phù hợp với môi trường giáo dục. Sản phẩm dự thi không sao chép sản phẩm của cá nhân, tổ chức khác; không sử dụng thông tin xuyên tạc, sai lệch hoặc tư liệu vi phạm quyền tác giả.

Ban tổ chức cho biết thêm, công cụ số và trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng ở mức hỗ trợ tìm kiếm, xử lý hoặc hoàn thiện kỹ thuật; không được thay thế vai trò, tiếng nói, cảm nhận và phần thể hiện trực tiếp của học sinh.

Về nội dung thi, thí sinh lựa chọn một trong các nhóm nội dung:

- Dinh Độc Lập – Những câu chuyện lịch sử: Tìm hiểu và kể lại một sự kiện, nhân vật, hiện vật hoặc câu chuyện lịch sử gắn với Dinh Độc Lập.

- Dinh Độc Lập – Một công trình kiến trúc đặc biệt: Khám phá những đặc điểm nổi bật về kiến trúc, không gian, nội thất, biểu tượng và ý tưởng thiết kế của Dinh Độc Lập.

- Dinh Độc Lập - Di sản của Thành phố Hồ Chí Minh: Thể hiện suy nghĩ của học sinh về vai trò của Dinh Độc Lập trong đời sống văn hóa, giáo dục và du lịch của TP.HCM hôm nay.

Trong thời gian triển khai cuộc thi, thí sinh được tạo điều kiện tham quan, trải nghiệm tại Dinh Độc Lập để trực tiếp quan sát chụp ảnh, quay phim phục vụ sản phẩm dự thi

Trong thời gian triển khai cuộc thi, thí sinh được cung cấp bộ tài liệu cung cấp thông tin, tạo điều kiện tham quan, trải nghiệm tại Dinh Độc Lập để trực tiếp quan sát không gian, kiến trúc, hiện vật; ghi chép, chụp ảnh, quay phim phục vụ sản phẩm dự thi; tìm hiểu thông tin thông qua hệ thống thuyết minh, tài liệu và hướng dẫn của Di tích; từ đó hình thành câu chuyện, cách tiếp cận và góc nhìn riêng về di sản.

Ban tổ chức khuyến khích học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm cùng giáo viên hoặc phụ huynh, qua đó tăng cường sự kết nối giữa học tập – trải nghiệm – gia đình – nhà trường – di tích, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, văn hóa và ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 6.11.2026. Vòng Chung kết và trao giải vào ngày 21.11.2026. Email nhận bài: nghiepvuthuyetminh@dinhdoclap.gov.vn. Thông tin liên hệ: Ban Quản lý Di tích Quốc gia Đặc biệt Dinh Độc Lập: số 106 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM. Để đăng ký tham gia thi và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ số hotline: 0808.5123 (8h-17h, từ thứ Hai đến thứ Sáu).