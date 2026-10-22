Phát động cuộc thi 'Chọn nghề, chọn tương lai' năm 2026

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động có kỹ năng cao. Nghị quyết đồng thời đặt ra yêu cầu cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại lễ phát động.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, cuộc thi “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026 hướng tới nâng cao nhận thức về vị thế, vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Năm 2026, cuộc thi tập trung vào ba nhóm ngành gồm: Công nghệ số và sáng tạo số; kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh – thông minh; dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người.

Thông tin về thể lệ, nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, cho biết tác phẩm dự thi là các video ngắn thể hiện góc nhìn chân thực của người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; làm rõ năng lực chuyên môn, trải nghiệm thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm từ 2-5 thành viên, lựa chọn một trong ba nhóm ngành mà cuộc thi hướng tới. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với thể lệ; thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo không được dự thi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai” năm 2026.

Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Thí sinh tạo tài khoản và gửi video tại chuyên trang cuộc thi trên Báo điện tử Giáo dục và Thời đại, theo địa chỉ: chonnghechontuonglai.vn.

Hồ sơ dự thi gồm thông tin cá nhân hoặc nhóm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hạng mục, miền, tên video, phần giới thiệu tác phẩm không quá 150 từ, tệp video và các cam kết liên quan đến quyền tác giả, quyền hình ảnh, tính trung thực của nội dung.

Sau khi kết thúc thời gian nhận bài, Top 30 video xuất sắc sẽ bước vào vòng bình chọn trực tuyến. Tiếp đó, Top 9 tác phẩm hàng đầu, gồm 3 tác phẩm ở mỗi hạng mục, sẽ tham gia vòng chung kết hùng biện trực tiếp tại Hà Nội.