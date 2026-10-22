Phát động cuộc thi 'Chọn nghề, chọn tương lai' năm 2026

Chiều 22.10, tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm và sinh kế bền vững; đồng thời lan tỏa những câu chuyện thực tế từ người học, nhà giáo và các cơ sở đào tạo.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu khai mạc tại Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026

Theo thể lệ, đối tượng dự thi gồm học sinh, học viên, sinh viên; giáo viên, giảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động đang học tập hoặc công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc. Thí sinh tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm từ 2–5 thành viên. Mỗi cá nhân hoặc nhóm nộp một video, đăng ký một hạng mục dự thi.

Với chủ đề “Lý do tôi chọn nghề - Tiềm năng nghề nghiệp trong tương lai”, tác phẩm cần làm rõ lý do lựa chọn nghề, quá trình học tập, rèn luyện hoặc gắn bó với nghề; những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết; cơ hội việc làm, tự tạo việc làm và khởi nghiệp.

Cuộc thi gồm ba hạng mục: Công nghệ số và sáng tạo số; Kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh - thông minh; Dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người.

Ban Tổ chức khuyến khích những câu chuyện lựa chọn nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo đa chiều và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tác phẩm cần thể hiện khả năng áp dụng nghề, tạo sinh kế và phát huy nguồn lực, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Thông tin về nhu cầu nhân lực, mức thu nhập, điều kiện làm việc và cơ hội việc làm phải có căn cứ. Thể lệ cũng yêu cầu không tạo định kiến nghề nghiệp, giới tính hoặc hoàn cảnh kinh tế; không cổ súy lựa chọn nghề chỉ dựa trên thu nhập mà bỏ qua năng lực, điều kiện học tập, an toàn lao động và khả năng phát triển bền vững.

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên phát biểu tại Lễ phát động

Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) Trần Thanh Đạm nhấn mạnh, thanh niên phải là chủ thể quyết định việc chọn nghề của mình, trên cơ sở hiểu năng lực, sở trường, chủ động tìm hiểu nghề và đối chiếu thông tin thị trường lao động. Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm đồng hành, cung cấp thông tin và cơ hội trải nghiệm, nhưng không lựa chọn thay các em.

Theo ông Trần Thanh Đạm, giáo dục nghề nghiệp phải gắn với việc làm và sinh kế của người học. Bên cạnh tay nghề chuyên môn, người trẻ cần năng lực số, khả năng sử dụng AI có trách nhiệm, tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác và học tập suốt đời để thích ứng với thay đổi công nghệ.

Video dự thi có thời lượng từ 1 phút đến 1 phút 30 giây. Thí sinh được sử dụng công cụ AI để hỗ trợ kỹ thuật hoặc minh họa nhưng phải khai báo khi đăng ký; không được dùng AI giả mạo người thật, tiếng nói, sự kiện hoặc số liệu, làm sai lệch bản chất câu chuyện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026

Ban Giám khảo lựa chọn 9 video từ Top 30 vào vòng chung kết trực tiếp tại Hà Nội, gồm 3 video cho mỗi hạng mục. Thí sinh trình bày và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Kết quả bình chọn trực tuyến chỉ dùng để xác định giải “Video được yêu thích nhất”, không quyết định các giải Nhất, Nhì, Ba.

Mỗi hạng mục có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải Nhì 20 triệu đồng và một giải Ba 10 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận. Thí sinh đăng ký, nộp video tại chonnghechontuonglai.vn⁠ từ ngày phát động đến hết ngày 30.11.2026.