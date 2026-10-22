Phát động cuộc thi 'Chọn nghề, chọn tương lai'

Ban Tổ chức phát động cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại Lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao; đồng thời đưa nhiệm vụ, giải pháp cải cách, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Từ yêu cầu đó, cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai” năm 2026 hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vị thế, vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cho rằng, lựa chọn nghề nghiệp là một quyết định quan trọng đối với tương lai mỗi người. Để lựa chọn đúng, người học cần hiểu bản thân, hiểu nghề, nắm được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, điều kiện học tập và triển vọng việc làm.

Xã hội cũng cần có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về các con đường phát triển nghề nghiệp, trong đó giáo dục nghề nghiệp là một lựa chọn có giá trị, giúp người học tích lũy năng lực thực hành, tham gia thị trường lao động và từng bước phát triển bản thân.

Vì vậy, cuộc thi không chỉ khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chia sẻ trải nghiệm học tập, giảng dạy và công tác, mà còn hướng tới những câu chuyện chân thực về hành trình lựa chọn, theo đuổi và làm chủ một nghề.

Năm 2026, cuộc thi tập trung vào 3 nhóm ngành: Công nghệ số và sáng tạo số; Kỹ thuật, công nghệ và sản xuất xanh-thông minh; Dịch vụ hiện đại và chăm sóc con người.

Đặc biệt, cuộc thi ưu tiên những câu chuyện gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo đa chiều và tạo sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo. Những câu chuyện về người lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo cần được quan tâm, bởi lựa chọn nghề phù hợp có thể mở ra những cơ hội thiết thực để cải thiện đời sống.

Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại thông tin về thể lệ cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thông tin về thể lệ cuộc thi, nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho biết: Về nội dung, tác phẩm dự thi là những video ngắn mang góc nhìn chân thực từ chính người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, làm rõ năng lực chuyên môn, trải nghiệm thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thí sinh tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (2–5 thành viên), lựa chọn 1 trong 3 nhóm ngành nêu trên. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/11/2026.

Cục trưởng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Thanh Đạm nhấn mạnh, lựa chọn nghề nghiệp là quyết định quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt đối với tương lai mỗi người. Thanh niên cần là chủ thể quyết định con đường nghề nghiệp của mình, bởi chính các em là người hiểu rõ nhất năng lực, đam mê và sở trường của bản thân. Gia đình, nhà trường và xã hội giữ vai trò đồng hành, định hướng, hỗ trợ và tạo cơ hội, chứ không quyết định thay các em.

Lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, dựa trên năng lực và điều kiện thực tế, sẽ tạo nền tảng để người trẻ phát huy tiềm năng, tự tin học tập và vững vàng bước vào thị trường lao động.

Cục trưởng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Thanh Đạm phát biểu ý kiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên luôn xác định giáo dục nghề nghiệp phải gắn liền với việc làm một cách thực chất và sinh kế bền vững lâu dài. Điều này đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của một hệ sinh thái chặt chẽ, bao gồm: Cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng...

Trong đó, thông tin thị trường lao động là kim chỉ nam; doanh nghiệp tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn, hiệu quả hơn vào công tác đào tạo, đánh giá kỹ năng và đặt hàng nhân lực; nhà trường là nơi trang bị nền tảng tay nghề bền vững và giúp người học sẵn sàng cho tương lai...