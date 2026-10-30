Lễ phát động cuộc thi Bảo tồn văn hóa Sơn La 2026.

Cuộc thi “Bảo tồn văn hóa Sơn La 2026” diễn ra từ ngày 30/10 đến 24/11/2026. Đối tượng dự thi là học sinh THCS, THPT, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và cán bộ, công chức trực thuộc Đoàn. Mỗi đội gồm 3 thành viên, tham gia 3 vòng thi: Hồ sơ, sơ khảo và chung kết.

Đại biểu tham dự Lễ phát động.

Các đội xây dựng đề án ý tưởng, thiết kế landing page (trang web) giới thiệu di tích, kết hợp video ngắn, podcast, bộ ảnh, infographic và các công nghệ phù hợp để kể chuyện về lịch sử, văn hóa, con người Sơn La. Hạn nộp hồ sơ vòng đầu trước 22 giờ ngày 10/11/2026. Qua các vòng thi, 5 đội xuất sắc nhất sẽ tham gia chung kết ngày 24/11/2026 tổ chức tại Hội trường Trung tâm phường Tô Hiệu, với các phần thi trả lời nhanh, hùng biện và xử lý tình huống.

Đoàn viên tham dự.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng dự kiến 13 triệu đồng, gồm giải nhất, giải nhì, giải ba và 2 giải khuyến khích và giải phụ “Đội được yêu thích nhất”. Thông qua cuộc thi, nhằm phát huy sức sáng tạo của thế hệ trẻ, đổi mới hình thức tuyên truyền, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa trên các nền tảng số./.

Đại diện BTC giới thiệu thể lệ cuộc thi, hướng dẫn các đội thi về đối tượng tham gia, hình thức dự thi và các mốc thời gian quan trọng.