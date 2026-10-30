Đại biểu bấm nút phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Nhằm lan tỏa những giá trị đặc sắc của Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Bắc Ninh và Hải Phòng phát động Cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” năm 2026.

Đây cũng là chương trình nằm trong khuôn khổ Hội thảo “Báo chí địa phương với chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” do Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức ngày 30/10. Cuộc thi có sự bảo trợ chuyên môn của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Quang cảnh phát động cuộc thi.

Cuộc thi ảnh và video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” hướng tới giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và đời sống cộng đồng gắn với không gian di sản; qua đó nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị di sản.

Đây cũng là "sân chơi" sáng tạo dành cho các nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và đông đảo công chúng, góp phần phát hiện những góc nhìn mới, câu chuyện ý nghĩa, khoảnh khắc ấn tượng về di sản qua nhiếp ảnh và video.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu phát động cuộc thi.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên ở trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang công tác, học tập, sinh sống tại Việt Nam. Với thể loại ảnh, mỗi tác giả tham gia với tư cách cá nhân; thể loại video clip dành cho cá nhân hoặc nhóm tác giả không quá 2 người.

Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh, tôn vinh những giá trị nổi bật của Di sản Văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, trong đó có cảnh quan thiên nhiên, không gian di sản, kiến trúc, di tích, danh thắng; các giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng, lễ hội, nghi lễ, phong tục, tín ngưỡng; hình ảnh con người, nghệ nhân, cộng đồng và thế hệ trẻ trong gìn giữ, trao truyền, phát huy giá trị di sản...

Cuộc thi cũng khuyến khích những tác phẩm phản ánh sự hiện diện của di sản trong đời sống đương đại, gắn bảo tồn với du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm sáng tạo.

Tác phẩm tham dự phải do chính tác giả hoặc nhóm tác giả sáng tạo, không sao chép, không vi phạm bản quyền. Ban Tổ chức không chấp nhận tác phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Tác phẩm được thực hiện trong thời gian từ năm 2026 đến ngày 30/9/2027, chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan, giải thưởng. Nội dung phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, tuân thủ quy định pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và khối đại đoàn kết dân tộc.

Du khách tham quan, chiêm bái tại Chùa Đồng Yên Tử.

Đối với thể loại ảnh, mỗi tác giả được gửi tối đa 8 tác phẩm, gồm ảnh đơn và ảnh bộ. Đối với video clip, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, thời lượng mỗi video không quá 2 phút. Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và trưng bày trong khuôn khổ cuộc thi.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại phát động cuộc thi.

Về cơ cấu giải thưởng: Thể loại ảnh và thể loại video clip, mỗi thể loại có 11 giải. Mỗi thể loại có 1 giải Nhất, gồm Huy chương Vàng, Giấy chứng nhận và tiền thưởng 30 triệu đồng; 2 giải Nhì gồm giấy chứng nhận và 20 triệu đồng tiền thưởng; 3 giải Ba gồm giấy chứng nhận và 10 triệu đồng tiền thưởng; 5 giải Khuyến khích gồm giấy chứng nhận và 5 triệu đồng tiền thưởng.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng khơi dậy sức sáng tạo, huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong việc quảng bá hình ảnh di sản; đồng thời góp phần kết nối các địa phương có di sản, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển bền vững.

Cuộc thi lần thứ hai được tổ chức. Trước đó, năm 2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đăng cai. Sau 6 tháng phát động, cuộc thi đã nhận gần 1100 tác phẩm tham gia, Ban Tổ chức đã chọn 26 tác phẩm để trao giải.