Sáng 30/9, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh về chương trình Tiêm chủng mở rộng "Hành trình tiêm chủng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Phát động cuộc thi ảnh về chương trình Tiêm chủng mở rộng 2026.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường truyền thông về chương trình Tiêm chủng mở rộng trong, cung cấp thông tin khoa học, chính xác về vaccine và tiêm chủng, đồng thời phản ánh chân thực những nỗ lực triển khai tiêm chủng tại các địa phương.

"Mỗi hình ảnh về tiêm chủng không chỉ ghi lại hoạt động chuyên môn mà còn phản ánh sự bền bỉ của đội ngũ y tế dự phòng, y tế cơ sở, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn, cùng sự đồng hành của các gia đình trong việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đây là những giá trị cần được ghi nhận và lan tỏa trong cộng đồng", ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Còn theo TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, tại Việt Nam, chương trình Tiêm chủng mở rộng đã được triển khai trong hơn 40 năm qua và đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. Bên cạnh đó, các hoạt động tiêm chủng tự nguyện cho người dân có nhu cầu đã góp phần chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đằng sau những kết quả đạt được trong công tác tiêm chủng là sự tận tụy, bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao của nhiều thế hệ cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở; đặc biệt, tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

"Trong bối cảnh Luật Phòng bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và ngành Y tế đang tích cực triển khai kế hoạch Tiêm chủng mở rộng 3 năm, giai đoạn 2026-2028, việc tổ chức cuộc thi ảnh về chương trình Tiêm chủng mở rộng "Hành trình tiêm chủng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" càng mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời", ông Nam chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi mở rộng cơ hội tham gia cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi phải bám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng, phản ánh trung thực con người, sự việc và bối cảnh tại các địa phương.

Về cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 9 giải Chuyên đề.

Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi đã được đăng tải trên mạng xã hội, các nền tảng số hoặc phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian từ ngày 1/1 - 31/10/2026. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 30/9 - 31/10/2026. Vòng bình chọn trực tuyến đối với các tác phẩm vượt qua sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 15 - 30/11/2026.