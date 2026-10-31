Phát động cuộc thi AI miễn phí dành cho học sinh THPT toàn quốc

Ngày 31-10, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Tập đoàn Viettel và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động cuộc thi “AI or Behind”.

Nghi thức phát động cuộc thi “AI or Behind”. Ảnh: Đ.T

Theo ban tổ chức, đây là cuộc thi sử dụng bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế về AI để đánh giá năng lực học sinh. Các bài thi do Pearson - Certiport cung cấp.

Lễ phát động diễn ra tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Đ.T

Cuộc thi hướng tới giúp học sinh tiếp cận, ứng dụng AI an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả ngay từ ghế nhà trường; chú trọng tạo cơ hội cho học sinh nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ hiện đại.

Học sinh THPT tại Hà Nội tham gia lễ phát động. Ảnh: Đ.T

Cuộc thi gồm 3 vòng: cấp cơ sở, vòng loại quốc gia và chung kết quốc gia, diễn ra từ tháng 11-2026 đến tháng 4-2027. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 5-2027.

Tổng tiền thưởng là 280 triệu đồng, gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 40 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng và 4 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Học sinh trải nghiệm công nghệ tại sự kiện. Ảnh: Đ.T

Tại lễ phát động, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh đây là hoạt động giáo dục kịp thời, có quy mô toàn quốc, gắn với nội dung đang triển khai trong giáo dục phổ thông và tiếp cận chuẩn quốc tế. Qua cuộc thi, học sinh có cơ hội trải nghiệm, phát huy thế mạnh và đam mê công nghệ.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Đ.T

Thông tin chi tiết tại địa chỉ https://aiorbehind.vn