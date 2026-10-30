Phát động chương trình 'Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống' năm 2026 tới các cơ sở giáo dục đào tạo của Bộ VHTTDL

Chương trình hướng tới khơi dậy tình yêu âm nhạc, phát huy sức sáng tạo của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần số hóa, lưu giữ và lan tỏa các giá trị âm thanh đặc trưng của Việt Nam.

Lễ phát động diễn ra tại điểm cầu chính Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, với sự tham dự và chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; ông Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Trưởng Ban Tổ chức chương trình; ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Phó Trưởng Ban Tổ chức.

Cùng dự có các thành viên Ban Tổ chức chương trình, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và các đại biểu dự chương trình

Sự kiện đồng thời được kết nối trực tuyến tới 26 điểm cầu là các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL cùng điểm cầu Đại học Thái Nguyên.

Đánh thức những thanh âm trong ký ức người Việt

“Có những âm thanh ở lại trong ký ức của mỗi chúng ta rất lâu: tiếng chuông xe đạp leng keng trên con phố sáng sớm, tiếng gió xào xạc qua rặng tre đầu làng, tiếng đàn tính hay tiếng hát ru ầu ơ của bà, của mẹ”.

Từ những âm thanh bình dị ấy, chương trình đặt ra câu hỏi: “Nếu Việt Nam có một âm thanh trong bạn, âm thanh ấy là gì?”.

Không đơn thuần là một cuộc thi hay sân chơi âm nhạc, Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống năm 2026 được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 2.10.2026, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2625/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức chương trình.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là số hóa và định danh tài nguyên văn hóa dân tộc, từng bước hình thành Ngân hàng giai điệu Việt Nam và Bản đồ âm nhạc Việt Nam.

Theo định hướng của chương trình, mỗi làn điệu dân ca, tiếng nhạc cụ hay âm thanh đời sống khi được ghi nhận, lưu giữ và bảo hộ bản quyền sẽ trở thành nguồn tài nguyên có giá trị, có thể tiếp tục được khai thác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Thông qua đó, chương trình hướng tới xây dựng một hệ sinh thái từ khơi dậy sáng tạo trong cộng đồng, bảo hộ quyền tác giả, tuyển chọn, sản xuất, truyền thông đến phân phối và khai thác giá trị kinh tế của các sản phẩm âm nhạc Việt Nam.

Văn hóa không chỉ được gìn giữ như một giá trị tinh thần mà còn được phát huy như nguồn lực nội sinh, góp phần tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong hành trình ấy, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật, du lịch được xác định là lực lượng nòng cốt. Không chỉ tiếp nhận, thưởng thức các giá trị âm nhạc, người trẻ còn được khuyến khích trực tiếp tham gia sưu tầm, sáng tạo, kể những câu chuyện về âm thanh quê hương bằng tư duy và phương thức thể hiện của thời đại số.

Phát huy nhiệt huyết của thế hệ trẻ trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc thông qua âm nhạc

Phát biểu tại lễ phát động, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy vai trò, sức sáng tạo và nhiệt huyết của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc thông qua âm nhạc.

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu tại lễ phát động

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Văn hóa khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ VHTTDL đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó chương trình “Thanh âm Việt Nam – Giai điệu cuộc sống năm 2026” góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ tham gia gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Vũ cho rằng, mỗi người đều có thể đóng góp cho chương trình bằng những thanh âm gắn với ký ức tuổi thơ, gia đình, bạn bè hay những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong cuộc sống. Những thanh âm bình dị, thân thuộc khi được chia sẻ sẽ góp phần làm phong phú kho tàng giai điệu dân tộc, lưu giữ những giá trị văn hóa, tinh thần đặc sắc của người Việt Nam.

Đây cũng là cách để mỗi cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa văn hóa, thể hiện quan điểm nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tiết mục Hòa tấu “Suối đàn T’Rưng” tại Lễ phát động

Nhấn mạnh vai trò của âm nhạc trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, ông Nguyễn Anh Vũ cho rằng kho tàng thanh âm và các giá trị nghệ thuật truyền thống còn nhiều tiềm năng cần tiếp tục được khai thác, phát huy. Qua đó, văn hóa Việt Nam có thể đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Trưởng Ban Tổ chức Chương trình "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" năm 2026 Nguyễn Anh Vũ kêu gọi học sinh, sinh viên tại 27 điểm cầu tích cực hưởng ứng chương trình, trở thành những sứ giả lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam, cùng đóng góp những thanh âm mang dấu ấn riêng để tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.