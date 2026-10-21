Sáng 21-10, tại Quảng trường Thanh niên xã Đồng Văn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các địa phương vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tổ chức Lễ phát động Chương trình Roadshow truyền thông, quảng bá “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026.

Các đại biểu dự chương trình.

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa các dân tộc đặc sắc. Tỉnh sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nổi bật là Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình, cùng các tuyến, điểm du lịch đặc sắc kết nối từ Cao nguyên đá Đồng Văn. Đặc biệt, sản phẩm du lịch trải nghiệm bằng xe mô tô, xe máy – thường được biết đến với tên gọi “Hà Giang Loop” đã và đang tạo dựng được ấn tượng riêng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế yêu thích khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của những cung đường đèo cao, vực sâu và khúc cua quanh co luôn đi kèm với rủi ro mất an toàn do địa hình phức tạp, thời tiết thay đổi nhanh, sương mù, mưa lớn hay nguy cơ sạt lở, cùng những hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện của một số du khách.

Thành viên các câu lạc bộ, đơn vị lữ hành tham gia chương trình Roadshow.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, chương trình nhằm quảng bá hình ảnh du lịch đi đôi với cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết để du khách chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân; đồng thời lan tỏa thông điệp văn hóa giao thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách trên mỗi hành trình. Lãnh đạo Sở đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao trách nhiệm, đảm bảo phương tiện đạt yêu cầu kỹ thuật và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho du khách. Đối với các thành viên tham gia đoàn Roadshow, cần nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của Ban Tổ chức và lực lượng dẫn đoàn, tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách, tuyệt đối không thực hiện các hành vi gây mất an toàn giao thông, trở thành những “đại sứ du lịch an toàn” lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông và con người Tuyên Quang.

Đoàn Roadshow gồm 100 xe mô tô, xe máy xuất phát từ Quảng trường Thanh niên xã Đồng Văn, bắt đầu hành trình trải nghiệm an toàn qua đèo Mã Pì Lèng đến xã Mèo Vạc.

Ngay sau Lễ phát động, đoàn Roadshow gồm 100 xe mô tô, xe máy đã bắt đầu hành trình từ xã Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và dòng Nho Quế, kết thúc tại Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.