Phát động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra toàn cầu

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP).

Chương trình “Doanh nhân trẻ vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử” (Hà Nội Global) tập trung chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật chính sách và kết nối các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), nhấn mạnh vai trò của thương mại điện tử xuyên biên giới đối với việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục nâng cao năng lực để khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh trên thị trường toàn cầu.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, việc thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, nền tảng công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp. Sự liên kết này tạo cơ sở triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình tiếp cận thị trường nước ngoài.

Lễ phát động có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, VECOM, Amazon và Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Đây là bước khởi đầu cho các hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh quốc tế thông qua thương mại điện tử. Chương trình hướng tới cung cấp thông tin về chính sách, định hướng triển khai và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hoạt động kinh doanh xuyên biên giới bền vững.

Tại sự kiện, TS. Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), giới thiệu nội dung, kế hoạch triển khai và cơ hội tham gia Chương trình GoGlobal giai đoạn 2026-2030. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo, 1.000 doanh nghiệp được tư vấn và 100 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

TS. Vũ Bá Phú đồng thời nhấn mạnh vai trò của các hiệp hội trong kết nối doanh nghiệp, tổng hợp nhu cầu và phối hợp triển khai hoạt động hỗ trợ. Những nội dung được giới thiệu giúp doanh nghiệp nắm bắt định hướng của chương trình, đồng thời xác định năng lực cần chuẩn bị trước khi tham gia xuất khẩu trực tuyến.

Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái thương mại điện tử, VECOM phối hợp cùng Amazon đưa kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

Tại chương trình, ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch VECOM, chia sẻ về hành trình đưa thương hiệu Việt tiếp cận những thị trường mới. Ông Đoàn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, đề cập góc nhìn từ cộng đồng doanh nhân trẻ về khát vọng vươn ra toàn cầu. Đại diện Amazon cũng giới thiệu định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế, phát triển thương hiệu và khai thác tiềm năng của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Chương trình còn cập nhật chiến lược phát triển kinh tế số thông qua phần trình bày của ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ. PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân, Trường Đại học Ngoại thương, chia sẻ những lưu ý khi tiếp cận các thị trường xuất khẩu chính qua thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp có thêm thông tin về đặc điểm thị trường và các yếu tố cần cân nhắc khi triển khai kinh doanh quốc tế.

Từ các nội dung trao đổi, việc phát triển xuất khẩu qua thương mại điện tử đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị đồng bộ nhiều năng lực, từ nghiên cứu thị trường, ứng dụng công nghệ đến thanh toán quốc tế và tổ chức vận hành. Đây là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu trực tuyến.

Thông qua việc kết nối cơ quan quản lý, hiệp hội, nền tảng công nghệ và cộng đồng doanh nhân, chương trình hướng tới tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận kiến thức, nguồn lực hỗ trợ và cơ hội kinh doanh xuyên biên giới. Các mục tiêu đến năm 2030 của GoGlobal cũng xác định quy mô hỗ trợ về đào tạo, tư vấn và phát triển doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử quốc tế.