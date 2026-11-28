Các đại biểu cắt băng phát động chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển và triển lãm tranh, mô hình tái chế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”.

Đánh thức trách nhiệm từ tình yêu biển đảo

Trước khi diễn ra lễ phát động, từ 6h sáng, đoàn đại biểu do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức chương trình, dẫn đầu đã tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo. Đoàn lần lượt dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Tại tháp chuông Đền thờ Côn Đảo, ông Nguyễn Ngọc Hồi thực hiện nghi thức thỉnh 9 hồi chuông, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động tri ân mang ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một chương trình hướng đến gìn giữ những giá trị thiêng liêng của vùng đất Côn Đảo, từ di sản lịch sử, văn hóa đến tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái biển.

Trước lễ phát động, đoàn đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo

Lễ phát động diễn ra tại khu vực Cột cờ Côn Đảo, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo, các đơn vị phối hợp, cùng các nghệ sĩ, hoa hậu và đại diện cộng đồng. Đáng chú ý có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo.

Chương trình thu hút khoảng 500 người tham gia, trong đó có 300 học sinh THCS, THPT trên địa bàn và khoảng 200 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân, du khách.

Lễ phát động thu hút hàng trăm người tham gia, trong đó có 300 học sinh THCS, THPT trên địa bàn và khoảng 200 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân, du khách.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Côn Đảo không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, sở hữu di sản lịch sử vô giá mà còn là "viên ngọc bích" giữa Biển Đông, nơi sở hữu hệ sinh thái biển phong phú, với những rạn san hô đa dạng sắc màu. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu, nước biển ấm lên gây tẩy trắng san hô và áp lực từ rác thải nhựa đại dương, hệ sinh thái biển Côn Đảo đang phải đối mặt với nhiều tổn thương và thách thức.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết đó, thực hiện định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị tổ chức chương trình năm nay. Điểm nhấn là sự kết nối giữa sức lan tỏa của văn hóa, nghệ thuật với những hoạt động bảo tồn thực chất, có chiều sâu.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi phát động

"Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thời trang tái chế và không gian triển lãm, chương trình mong muốn đánh thức cảm xúc, giúp công chúng nhìn nhận trực diện vẻ đẹp nguyên sơ cũng như những 'vết thương' mà đại dương đang gánh chịu", ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ.

Đồng thời, chương trình chú trọng giáo dục trải nghiệm cho thế hệ trẻ, giúp các em học sinh trực tiếp tham gia tái chế rác thải nhựa, từ đó hình thành ý thức tiết giảm rác thải và tình yêu thiên nhiên ngay từ lứa tuổi học đường. Quan trọng hơn, thông điệp bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi mà được cụ thể hóa bằng các hoạt động làm sạch bãi biển, trồng cây xanh và nuôi cấy phục hồi rạn san hô.

Lễ phát động thu hút hàng trăm người tham gia, trong đó có 300 học sinh THCS, THPT trên địa bàn và khoảng 200 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân, du khách.

Phát biểu tại buổi phát động, ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo cho rằng, Côn Đảo là vùng đất lịch sử thiêng liêng, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế biển, quốc phòng, an ninh và an ninh hàng hải, đồng thời được thiên nhiên ban tặng hệ sinh thái biển đảo phong phú, nguyên sơ, có giá trị cao về khoa học và bảo tồn.

Tuy nhiên, những giá trị ấy đang đứng trước nhiều thách thức do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô và suy giảm hệ sinh thái biển. Vì vậy, theo ông Phan Trọng Hiền, bảo vệ môi trường biển đảo không thể chỉ dừng ở nhận thức hay lời kêu gọi mà đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân phải chuyển hóa nhận thức thành những hành động cụ thể, thiết thực, kiên trì mỗi ngày.

Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo phát biểu tại lễ phát động

Đại diện chính quyền Đặc khu Côn Đảo cũng khẳng định cam kết tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu phát triển kinh tế và du lịch xanh, bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học biển, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Từ thông điệp đến hành động bảo tồn

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là triển lãm tư liệu "Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau", với khoảng 150 tác phẩm ảnh giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo, văn hóa và đời sống cư dân vùng biển. Bên cạnh đó là các mô hình sinh vật biển được chế tác từ rác thải nhựa thu gom ngoài đại dương, tái hiện hệ sinh thái biển và những tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường.

Không gian triển lãm không chỉ mang đến cho công chúng góc nhìn trực quan về vẻ đẹp của đại dương mà còn gợi nhắc trách nhiệm của con người trước những tổn thương mà môi trường biển đang phải gánh chịu. Thông qua hình thức thể hiện giàu tính nghệ thuật, những vật liệu tưởng chừng bỏ đi được tái sinh thành các mô hình sinh vật biển, góp phần truyền tải thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa và khuyến khích lối sống xanh.

Đặc biệt, các em học sinh được trải nghiệm tái chế nhựa thành những chiếc móc khóa hình rùa Côn Đảo. Từ việc lựa chọn vật liệu, màu sắc đến tạo hình sản phẩm, hoạt động giúp các em tiếp cận vấn đề bảo vệ môi trường một cách gần gũi, sinh động, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở hay những khẩu hiệu tuyên truyền.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, người mẫu nổi tiếng như ca sĩ Phương Thanh, Hiền Thục...

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người tham gia tiếp tục tham quan triển lãm, tìm hiểu về hệ sinh thái biển và các hoạt động bảo tồn. Sau đó, chương trình chia thành hai nhóm triển khai những hoạt động thực tiễn. Nhóm thứ nhất tham gia hành trình trải nghiệm, tìm hiểu hoạt động lặn nuôi cấy, phục hồi rạn san hô dưới biển. Nhóm thứ hai tham gia ra quân thu gom rác, làm sạch bãi biển.

Cùng với đó, chương trình nuôi cấy, phục hồi 12 loài san hô cứng là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt trong nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái biển Côn Đảo. Nếu các hoạt động truyền thông, triển lãm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng thì việc trực tiếp tham gia phục hồi san hô mở ra cơ hội để người dân, du khách và các lực lượng cùng chứng kiến, tìm hiểu và chung tay vào công tác bảo tồn thiên nhiên.

Phục hồi rạn san hô không chỉ là bảo vệ một hệ sinh thái dưới biển mà còn góp phần duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tăng cường khả năng chống chịu của vùng bờ trước những tác động từ môi trường. Bởi vậy, việc triển khai hoạt động nuôi cấy, phục hồi 12 loài san hô cứng tại Côn Đảo mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện nỗ lực chuyển từ tuyên truyền sang hành động bảo tồn cụ thể.

Tại lễ phát động, ông Phan Trọng Hiền kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân và du khách cùng bắt đầu từ những việc làm giản dị: hạn chế tối đa, tiến tới nói không với nhựa dùng một lần; không xả rác ra môi trường biển; thực hành du lịch có trách nhiệm, không xâm hại, giẫm đạp hoặc khai thác trái phép san hô.

Đông đảo các lực lượng ra quân thu gom rác, làm sạch bãi biển sau lễ phát động.

Với chủ đề "Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau", chương trình năm 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần của chiến dịch "Vì biển đảo xanh", đồng thời gửi gắm thông điệp "Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh". Từ Côn Đảo, thông điệp ấy không chỉ hướng đến cộng đồng cư dân và du khách mà còn kỳ vọng lan tỏa rộng rãi qua các kênh truyền thông chính thống và nền tảng số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ màu xanh cho biển không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một chiến dịch, mà cần trở thành ý thức thường xuyên trong đời sống mỗi người. Khi mỗi hành động nhỏ được duy trì và nhân lên, tình yêu biển đảo sẽ được chuyển hóa thành trách nhiệm cụ thể, góp phần gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý báu của Côn Đảo hôm nay và cho các thế hệ mai sau.