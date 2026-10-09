Phát động Chương trình 'Bản Sắc' năm 2026 trên nền tảng số

Để chương trình lan tỏa sâu rộng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) sản xuất, đăng tải các nội dung tìm hiểu về Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 trên các kênh truyền thông số trong suốt năm 2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngành văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị; đăng tải, chia sẻ thông tin về chương trình trên các kênh thông tin, truyền thông nội bộ và nền tảng mạng xã hội của cơ quan, đơn vị.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngành văn hóa các địa phương vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu biết Bản Sắc” trên website www.bansac.vn.

Ngành văn hóa phấn đấu có tối thiểu 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia trong thời gian diễn ra chương trình...

Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 được tổ chức trực tuyến tại website chính thức: www.bansac.vn, diễn ra từ ngày 15/9/2026 đến hết ngày 26/10/2026, gồm 2 nội dung chính:

1. Cuộc thi sáng tác video ngắn (Vodcast): Chủ đề “Kết nối Bản Sắc”.

2. Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức: Chủ đề “Hiểu biết Bản Sắc”.

Đối tượng tham gia là toàn thể công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngành Văn hóa các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải thông tin về chương trình trên các kênh truyền thông nội bộ và mạng xã hội. Đồng thời, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Hiểu biết Bản Sắc”, phấn đấu đạt tối thiểu 20% tổng số cán bộ, người lao động của đơn vị tham gia.