Phát động chương trình Bản Sắc 2026: Khi công nghệ trở thành đôi cánh cho văn hóa Việt

Bản Sắc tiếp tục đưa văn hóa Việt đến gần gen Z qua không gian số

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức họp báo phát động Chương trình Bản Sắc năm 2026, hướng tới việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trên môi trường số.

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 4724/KH-BVHTTDL ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, do Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Bộ tổ chức.

Ông Dương Thế Lương, Phó tổng giám đốc Tổng công ty VTC, đại diện đơn vị tổ chức chương trình Bản Sắc 2026.

Phát biểu tại họp báo, ông Dương Thế Lương, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC nhấn mạnh, tiếp nối tinh thần mà chương trình Bản Sắc năm 2025, năm nay, ban tổ chức mong muốn chương trình tiếp tục lan tỏa những nội dung ý nghĩa của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa.

Đồng thời, chương trình hướng tới khơi dậy trong mỗi người dân lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam mà cha ông đã dày công xây dựng.

"Chúng tôi luôn tâm niệm rằng văn hóa không chỉ nằm yên trong bảo tàng, di tích, di sản hay trong những trang sách cũ, mà cần được sống và hiện diện một cách gần gũi, sinh động ngay trên không gian mạng, nơi mọi người đang dành phần lớn thời gian mỗi ngày.

Đó cũng chính là điều làm nên sự khác biệt của Bản Sắc: sự kết hợp giữa nội dung văn hóa với các hình thức truyền thông số hiện đại.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi mới để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ gen Z, có thể chủ động tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, di sản và con người Việt Nam theo đúng ngôn ngữ và góc nhìn của chính mình", ông Lương nói.

Chương trình Bản Sắc năm 2026 có chủ đề là "Kết nối" gồm hai nội dung chính là cuộc thi sáng tác video "Kết nối Bản sắc" và trắc nghiệm trực tuyến "Hiểu biết Bản sắc".

Với phần thi video, người tham gia có thể kể lại những câu chuyện, trải nghiệm hoặc góc nhìn riêng về lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam. Ban tổ chức khuyến khích thí sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số để dựng hình, tạo hiệu ứng, xử lý hình ảnh và âm thanh.

Công nghệ đóng vai trò như những đôi cánh giúp những câu chuyện, trải nghiệm hoặc góc nhìn bay xa hơn nhưng vẫn giữ được sự chính xác, trung thực và tuân thủ quy định pháp luật.

Phần thi "Hiểu biết Bản sắc" được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tập trung vào nội dung hai nghị quyết liên quan đến phát triển văn hóa, cùng kiến thức về lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi (Ảnh: Trần Huấn).

Theo ban tổ chức, bộ câu hỏi trong phần thi này có khoảng 700-1.000 câu, được hội đồng 10 thành viên thẩm định trước khi máy tính tự động trộn và phân bổ theo mức độ khó tăng dần, nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Hội đồng gồm các nhà báo, cán bộ quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, cùng những người có kinh nghiệm xây dựng câu hỏi trắc nghiệm.

Nền tảng bansac.vn đồng thời tích hợp hệ thống bình chọn, xếp hạng dựa trên lượt xem, lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Ông Dương Thế Lương tin tưởng rằng, nếu được đón nhận, Bản Sắc sẽ dần trở thành một kho dữ liệu số quý giá do chính cộng đồng cùng nhau xây dựng, để mỗi người dân Việt Nam hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam vươn ra thế giới.

Điểm mới đáng chú ý của Bản Sắc 2026

Không đơn thuần là một cuộc thi, Bản Sắc là một hành trình để mỗi người từ học sinh, sinh viên đến người dân mọi miền đất nước, cùng nhau kể tiếp câu chuyện văn hóa Việt bằng chính trải nghiệm, góc nhìn và sự sáng tạo của mình.

Chương trình khuyến khích người tham gia ứng dụng AI và công nghệ số trong quá trình sáng tác, mở ra những cách thể hiện mới mẻ, hiện đại cho các giá trị lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam - trên tinh thần bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ pháp luật.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ trở thành một điểm nhấn truyền thông giàu sức lan tỏa, một sân chơi văn hóa hiện đại, công bằng và khách quan, khơi dậy niềm yêu thích tìm hiểu văn hóa dân tộc trên các nền tảng số.

Bạn Nguyễn Phương Nhi, đại diện thí sinh đoạt giải Bản Sắc năm 2025 phát biểu tại họp báo.

Bạn Nguyễn Phương Nhi, người đạt giải Triển vọng trong chương trình Bản Sắc năm 2025 cho rằng, giải thưởng không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà còn là cơ hội để người trẻ chia sẻ những nét đẹp bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời lắng nghe và khám phá những câu chuyện từ cộng đồng.

Theo Phương Nhi, bản sắc không phải điều gì xa xôi mà hiện diện trong những điều gần gũi của đời sống thường ngày ngày. Những câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm đời thường đều là chất liệu để lan tỏa những giá trị văn hóa của cộng đồng.

"Khi nghe tin Bản Sắc 2026 quay trở lại với những nội dung mới hấp dẫn và đặc sắc hơn, điều tôi đáng chú ý nhất là năm nay ban tổ chức khuyến khích người tham gia được sử dụng công nghệ số, AI để có thể lan tỏa câu chuyện cá nhân theo một cách sáng tạo và hiện đại hơn", cô bày tỏ.

Chương trình Bản Sắc 2026 sẽ diễn ra chương trình từ 15/9-31/10/2026, công bố giải thưởng chung cuộc và trao thưởng vào tháng 11/2026. Hình thức tổ chức trực tuyến trên website chính thức www.bansac.vn. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000.000 đồng (chưa bao gồm quà tặng, hiện vật), trải đều ở cả hai sân chơi "Video Kết nối Bản sắc" và "Trắc nghiệm Hiểu biết Bản sắc", với giải Nhất mỗi phần thi trị giá 10.000.000 đồng. Đặc biệt, phần thi trắc nghiệm còn có quà tặng ngẫu nhiên mỗi ngày và giải thưởng theo tuần, tạo sự hào hứng liên tục xuyên suốt hơn 6 tuần diễn ra chương trình. Cơ cấu giải thưởng chi tiết theo từng hạng mục được công bố đầy đủ trong Thể lệ Cuộc thi tại website chính thức www.bansac.vn.

Hướng dẫn tham gia Cuộc thi sáng tác Video "Kết nối Bản sắc"