Phát động chiến dịch truyền thông phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Một cặp vợ chồng thực hiện nghi thức ký vào bảng cam kết thực hiện gia đình an toàn, không bạo lực. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương nhấn mạnh, phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em cần bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, xây dựng cách ứng xử tôn trọng, bình đẳng; nhận diện nguy cơ từ sớm, kịp thời lên tiếng và tạo dựng môi trường sống an toàn.

Bạo lực có thể xuất phát từ những lời nói xúc phạm, đe dọa, áp đặt, kiểm soát hoặc hành vi gây tổn thương về thể chất, tinh thần. Hệ lụy của bạo lực ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, tâm lý, cơ hội học tập, phát triển của phụ nữ và trẻ em, đồng thời tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và sự bình yên của cộng đồng.

Ban tổ chức tặng quà cho trẻ em xã Duy Nghĩa tại chương trình. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề nghị các cấp hội phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động; chủ động phát hiện nguy cơ, kết nối nguồn lực, hỗ trợ người bị bạo lực; phát huy hiệu quả các mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đồng thời, gắn triển khai chiến dịch với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức giới thiệu ứng dụng “S-App Đà Nẵng” hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em; tổ chức nghi thức kích hoạt chiến dịch, ký cam kết phòng ngừa, ứng phó bạo lực và trao quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.