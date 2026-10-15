Phát động chiến dịch 'Tri ân chiến sĩ Trường Sơn' năm 2026: Cô gái Lào ủng hộ 20 triệu đồng

Chương trình nhằm vận động nguồn lực xã hội chăm lo cựu chiến sĩ, người có công và gia đình liệt sĩ Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn qua tài khoản thiện nguyện của Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam, số tài khoản: 1959, tại ngân hàng TMCP Quân đội.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh trước lễ phát động chiến dịch

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các hoạt động chăm lo người có công, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 68 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Cách đây gần 70 năm, ngày 19.5.1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt, tiền thân của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, được thành lập với nhiệm vụ mở tuyến vận tải chiến lược chi viện cho cách mạng miền Nam. Trong 16 năm từ 1959 đến 1975, Bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng trên tuyến đã xây dựng 5 trục dọc, 21 trục ngang, gần 20.000km đường ô tô và hơn 1.400km đường ống xăng dầu.

Toàn tuyến đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vật chất, tổ chức cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào, ra chiến trường. Hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến đường này.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho biết, đằng sau những chiến công trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại là sự hy sinh của hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và hơn 32.000 người bị thương. Sau gần 7 thập kỷ, khi nhiều người lính năm xưa đã tuổi cao, sức yếu, nhiều cựu chiến binh, thanh niên xung phong Trường Sơn vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống do thương tật và di chứng chiến tranh.

Vì vậy, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên và gia đình, đồng thời tham gia tìm kiếm, xác minh danh tính các liệt sĩ chưa được xác định danh tính, thể hiện trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì đất nước.

Trong nhiều năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam duy trì các hoạt động tri ân, nghĩa tình trên phạm vi cả nước. Riêng năm 2025, toàn Hội huy động gần 21 tỉ đồng từ nội lực và các nguồn lực xã hội, trong đó hơn 15,48 tỉ đồng được sử dụng cho các hoạt động tri ân.

Nguồn lực này đã hỗ trợ 56 gia đình hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cất bốc 15 hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.710 hội viên, thăm hỏi và hỗ trợ 21.856 lượt hội viên, người có công. Hội cũng cung cấp thông tin, xác nhận đơn vị, địa bàn công tác và thông tin về liệt sĩ cho 1.262 trường hợp.

Maysaa - sinh viên người Lào đang học tập tại Việt Nam được chọn là Đại sứ của Chiến dịch

Trên cơ sở đó, chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 đặt mục tiêu vận động 1 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Nguồn kinh phí được sử dụng cho các hoạt động chăm lo người có công, cựu chiến sĩ và gia đình liệt sĩ Trường Sơn theo kế hoạch của Hội, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả và công khai.

Chiến dịch lựa chọn số tài khoản 1959 tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Con số 1959 gắn với năm mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, qua đó nhắc nhớ dấu mốc lịch sử và kết nối hoạt động tri ân với trách nhiệm của cộng đồng hôm nay.

Với thông điệp “Tiếp nối hào khí xẻ dọc Trường Sơn”, “Sáng mãi niềm tin thế hệ mở đường”, chiến dịch tiếp tục khẳng định giá trị của truyền thống Trường Sơn trong đời sống hôm nay, đồng thời góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nghĩa tình giữa các thế hệ.

Các đại biểu ủng hộ chiến dịch qua tài khoản thiện nguyện 1959

Đặc biệt, tại Lễ Phát động năm nay, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam giới thiệu Đại sứ của chương trình là Maysaa - một sinh viên người Lào đang học tập tại Việt Nam, là admin của Fanpage “Maysaa - Cô gái Lào”.

Nhân dịp này, Maysaa đã ủng hộ 20 triệu đồng (trong đó có 10 triệu đồng từ học bổng và 10 triệu đồng của bố mẹ cô ủng hộ) nhằm lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình để nhiều người biết đến, tri ân thế hệ mở Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Theo Maysaa, việc tri ân không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể xuất phát từ lời thăm hỏi, sự sẻ chia hay những đóng góp nhỏ thông qua nền tảng thiện nguyện, góp phần động viên các cựu chiến binh, thanh niên xung phong Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ chương trình bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ dù ở Việt Nam hay Lào đều cùng phát huy lòng biết ơn, ghi nhớ những hy sinh của thế hệ đi trước, đồng thời tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Chiến dịch vận động ủng hộ “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 từ ngày 15.10 - 32.12.

Số tài khoản: 1959

Tại: Ngân hàng TMCP Quân đội

Tên tài khoản: HOI TRUYEN THONG TRUONG SON DUONG HCM VN.

Thông tin sao kê trực tuyến tại: https://thiennguyen.app/user/hoitruongson1959