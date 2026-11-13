Phát động chiến dịch tình nguyện mùa đông 2026 - Xuân tình nguyện 2027

Dự lễ phát động có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt; đại diện lãnh đạo các, ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh cùng 1.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2026 và Xuân tình nguyện năm 2027 được triển khai từ tháng 11/2026 đến tháng 2/2027. Chiến dịch nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là 15 xã biên giới đất liền của tỉnh.

Đại biểu dự lễ phát động.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lễ phát động.

Phát động chiến dịch, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Mùa Chiến Thắng kêu gọi mỗi cơ sở Đoàn, Hội chủ động đăng ký, đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc tình nguyện thiết thực, có địa chỉ rõ ràng và mang lại hiệu quả bền vững. Trong đó, trọng tâm là huy động các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho hộ nghèo, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm OCOP địa phương trên nền tảng số…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

30 suất học bổng được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của tổ chức Hội và tuổi trẻ toàn tỉnh trong thời gian qua. Đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội cần gắn chặt hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, vùng biên giới và tiên phong trong chuyển đổi số, tuổi trẻ đẩy mạnh các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tình nguyện, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo cùng tập thể, cá nhân điển hình để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao tặng các công trình cho thanh thiếu nhi các xã trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị tài trợ trao tặng các công trình thắp sáng đường biên và nhiều phần quà cho các xã.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Điện Biên Phủ; đồng thời trao tặng các công trình thắp sáng đường biên, đường giao thông nông thôn, mô hình bảo vệ môi trường, trồng cây dược liệu, xây dựng trường học và nhiều phần quà gồm áo ấm, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho thanh thiếu nhi các xã: Sáng Nhè, Chà Tở, Si Pa Phìn, Nà Tấu cùng các đơn vị trường học tại xã Pa Ham và Phình Giàng. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng tại chương trình gần 3 tỷ đồng.

Đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút chính thức phát động Chiến dịch tình nguyện mùa Đông năm 2026 và Xuân tình nguyện năm 2027.

Trong không khí phấn khởi, lãnh đạo tỉnh và Thường trực Tỉnh đoàn đã thực hiện nghi thức ấn nút chính thức phát động chiến dịch tình nguyện mùa Đông năm 2026 và Xuân tình nguyện năm 2027.