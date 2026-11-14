Phát động chiến dịch 'Mái nhà đón nắng' tại Hà Nội

Ngày 14/11/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) phối hợp cùng Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng" với thông điệp "Biến nắng thành điện".

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương); ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội; ông Henrik Personn, Giám đốc Dự án, Quan hệ Đối tác Năng lượng Việt - Đức (EP); ông Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI cùng đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, đại diện các doanh nghiệp và các hộ gia đình đã và đang triển khai mô hình điện mặt trời mái nhà.

Đưa nguồn năng lượng xanh hiện diện tại từng mái nhà

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, thành phố Hà Nội xác định phát triển năng lượng xanh là trách nhiệm và hành động cụ thể trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời là trách nhiệm chung của tất cả các ngành, các cấp và các đơn vị.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, điện mặt trời mái nhà là một giải pháp gần gũi, có thể triển khai ngay tại nơi tiêu thụ. Ở mỗi mái nhà có đủ điều kiện kỹ thuật đều có thể trở thành nơi tạo ra nguồn điện xanh, giúp mỗi gia đình chủ động hơn trong việc sử dụng điện, đồng thời giúp mỗi doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và đóng góp vào mục tiêu phát triển chung.

"Với thông điệp "Mái nhà đón nắng, biến nắng thành điện", nguồn lực cho phát triển xanh hiện diện ngay trong từng ngôi nhà, từng cơ quan, từng nhà xưởng. Nếu mỗi cơ quan làm đúng trách nhiệm, mỗi doanh nghiệp cung cấp giải pháp có chất lượng, mỗi hộ gia đình kết hợp hạ tầng điều kiện, chúng ta sẽ từng bước tạo nên lưới những mái nhà xanh, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn minh và hiện đại", Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết.

Ngành điện Thủ đô đồng hành bảo đảm thuận lợi, an toàn, hiệu quả

Trong thời gian vừa qua, với tinh thần trách nhiệm của ngành điện Thủ đô, EVNHANOI đã hưởng ứng tinh thần bằng sự đồng hành trong công tác thúc đẩy phát triển, cung cấp các thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng tìm hiểu, thực hiện những giải pháp điện mặt trời mái nhà phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Phát biểu hưởng ứng chiến dịch, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHANOI khẳng định, chiến dịch thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới mục tiêu sử dụng điện xanh, hiện đại và bền vững.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHANOI.

"Giai đoạn 2021-2025, sản lượng điện của EVNHANOI tăng trưởng bình quân khoảng 5,8%. Năm 2025, sản lượng đạt trên 26 tỷ kWh điện và dự kiến năm 2026, sản lượng điện thương phẩm tiếp tục tăng cao ở mức trên 11%, ước tính năm nay xấp xỉ 30 tỷ kWh điện. Những năm tiếp theo, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục dự báo duy trì ở mức tăng trưởng hai con số. Chiến dịch 'Mái nhà đón nắng' không đơn thuần là hoạt động vận động người dân lắp điện mặt trời mái nhà, mà còn là một giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát huy nguồn lực trong xã hội", ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo EVNHANOI, với vai trò là đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng công ty xác định trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động, mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ trực tiếp để việc phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thực sự thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Tại buổi lễ, các đại biểu đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội, EVNHANOI, đối tác quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp đã chính thức thực hiện nghi thức khởi động dự án và phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng", mở đầu cho chuỗi hoạt động thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà sâu rộng trên toàn địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án và phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng".

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động trải nghiệm thưởng thức kem, sữa chua miễn phí dành cho người dân và khách tham quan. Các sản phẩm được bảo quản trong hệ thống tủ mát, tủ đông vận hành bằng nguồn điện tạo ra từ những tấm pin năng lượng mặt trời. Hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị, gần gũi mà còn minh họa sinh động cách điện mặt trời mái nhà có thể được ứng dụng trực tiếp trong đời sống hằng ngày, từ đó giúp người dân cảm nhận rõ hơn giá trị thiết thực của nguồn năng lượng sạch.

Người dân và khách trải nghiệm kem, sữa chua miễn phí tại khu vực Trạm năng lượng mát lành vận hành bằng pin năng lượng mặt trời.

Song song với Lễ phát động, không gian tư vấn và trải nghiệm được tổ chức nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin một cách trực quan, dễ hiểu. Tại khu vực tư vấn, khách tham quan được tìm hiểu về điện mặt trời mái nhà, tư vấn các giải pháp kỹ thuật và trải nghiệm trang thông tin chuyên đề (https://dienmattroimainha.evnhanoi.vn) về phát triển điện mặt trời mái nhà với phần mềm mô phỏng tính toán công suất lắp đặt phù hợp với diện tích mái nhà.

Với thông điệp "Biến nắng thành điện", việc phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng" hướng tới lan tỏa những hành động thiết thực từ mỗi gia đình, doanh nghiệp, cơ quan, trường học. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, ngành điện Thủ đô, doanh nghiệp và người dân, chiến dịch hướng tới việc từng bước hình thành mạng lưới nguồn năng lượng xanh ngay tại nơi tiêu thụ, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao, bảo đảm an ninh năng lượng và xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, văn minh, hiện đại.