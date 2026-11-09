Phát động Chiến dịch “Không một mình” tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải

Sáng 9-11, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa phối hợp tổ chức phát động Chiến dịch “Không một mình" với thông điệp "Kết nối không tổn thương”.

Các đại biểu và học sinh tham gia chương trình.

Tại chương trình, đại biểu và học sinh được xem trailer Chiến dịch “Không một mình” và video “5 giây cùng đại sứ”; tham gia phiên tọa đàm với chủ đề “Không một mình - Đừng để một cú click thành nỗi đau”, với 4 nội dung: Những chiếc bẫy bắt đầu từ một tin nhắn; lừa đảo mạo danh và nguy cơ từ AI; một bình luận cũng có thể gây tổn thương; khi gặp nguy hiểm trên mạng, em phải làm gì?

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải tham gia chương trình.

Thông qua các tình huống thực tế đã giúp học sinh nhận diện các hình thức lừa đảo, xâm hại, bắt nạt trên mạng và hướng dẫn cách ứng phó khi bị đe dọa, dụ dỗ hoặc gặp nội dung gây tổn thương. Các em cũng được đặt câu hỏi, trao đổi trực tiếp với diễn giả về những vấn đề thường gặp khi sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh đó, chương trình tổ chức trò chơi “Kết nối an toàn - Bạn chọn đúng không?” và phát động học sinh hưởng ứng các thông điệp của chiến dịch.

Các đại biểu tham gia tọa đàm “Không một mình - Đừng để một cú click thành nỗi đau”.

Chiến dịch “Không một mình” không chỉ cảnh báo nguy cơ mà hướng đến trang bị cho trẻ em, thanh thiếu niên kỹ năng nhận diện, ứng phó với những tình huống không an toàn trên môi trường số. Thông qua thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch khuyến khích các em chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ thay vì tự mình giải quyết hoặc giữ im lặng khi gặp vấn đề trên mạng. Khi gặp nguy cơ, học sinh có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn xung quanh để được lắng nghe, hỗ trợ.

Chiến dịch cũng nhằm phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc đồng hành, bảo vệ trẻ em; hình thành đội ngũ giáo viên nòng cốt, “Đại sứ An toàn số học đường”, duy trì phong trào “5 phút cùng em” và xây dựng các điểm kết nối, hỗ trợ phù hợp ngay tại cơ sở.