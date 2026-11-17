Chiều 17-11, tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Ninh Thuận, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa và nhà trường tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”, phòng, chống xâm hại trực tuyến. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, được sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc và các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng.

Năm 2026, chiến dịch được phát động trên toàn quốc vào ngày 9-10 tại TP. Hà Nội, triển khai từ ngày 10-10 đến 10-12, tập trung nâng cao nhận thức và tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên đối với những nguy cơ xâm hại trên không gian mạng. Với thông điệp thanh thiếu niên không đơn độc khi đối mặt với những hành vi bắt nạt, đe dọa hay xâm hại trực tuyến, chiến dịch khuyến khích các em chủ động chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và những người có trách nhiệm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Học sinh chăm chú lắng nghe các nội dung tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình”.

Đại diện Công an tỉnh tặng cẩm nang tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng cho nhà trường.

Tại chương trình, các báo cáo viên chuyên trách của Phòng An ninh mạng đã chia sẻ kiến thức về an toàn trên không gian mạng, giúp học sinh nhận diện các hình thức, thủ đoạn xâm hại trực tuyến như: Bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng và lừa đảo. Đồng thời, hướng dẫn các em thận trọng khi kết bạn, chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân, không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mật khẩu, mã xác thực cho người khác. Khi gặp tình huống bất thường, có dấu hiệu bị đe dọa, quấy rối, học sinh cần bình tĩnh, lưu giữ bằng chứng và kịp thời thông báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi giao lưu và nhận quà từ Ban tổ chức.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, chương trình còn tổ chức giao lưu Quiz Game với những câu hỏi, tình huống giả định gắn với thực tế sử dụng mạng xã hội. Hoạt động thu hút nhiều học sinh tham gia, tạo cơ hội để các em vận dụng kiến thức đã được trang bị, rèn luyện kỹ năng nhận diện nguy cơ và lựa chọn cách xử lý phù hợp khi gặp tình huống trên môi trường số.

Các đại biểu tại chương trình.

Dịp này, Ban tổ chức phát động phong trào “5 phút cùng em”, kêu gọi thầy cô giáo, cha mẹ, cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị đồng hành dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ với trẻ em về những vấn đề trong học tập, cuộc sống và quá trình tham gia môi trường mạng, góp phần tăng cường sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và xã hội, giúp các em có thêm điểm tựa khi cần hỗ trợ.