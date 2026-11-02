Phát động Chiến dịch “Không một mình” tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang

Sáng 2-11, tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khai mạc và phát động Chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Tham dự có bà Lê Vinh Liên Trang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa; Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh; Ban Giám hiệu cùng hơn 900 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc; các cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng. Năm 2026, chiến dịch được khởi động toàn quốc vào ngày 9-10 tại TP. Hà Nội và diễn ra từ ngày 10-10 đến 10-12 trong phạm vi toàn quốc nhằm tập trung phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Đại tá Phan Bình Dương - Trưởng Phòng An ninh mạng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh phát động Chiến dịch “Không một mình” tại nhà trường.

Đại tá Phan Bình Dương trao tượng trưng cẩm nang, Infographic Chiến dịch “Không một mình” cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Tại chương trình, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó theo 4 nguyên tắc cụ thể: Một là, giữ ranh giới riêng tư (không cung cấp mật khẩu, mã xác thực, không gửi hình ảnh riêng tư theo yêu cầu của bất kỳ ai, dừng lại khi bị sức ép, đòi giữ bí mật, chuyển tiền hay hẹn gặp nơi lạ); hai là, mạnh dạn lên tiếng với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn tin cậy (kể cả khi đã lỡ làm theo kẻ xấu); ba là, xử lý đúng cách (nhờ người lớn lưu bằng chứng, dùng công cụ chặn và báo cáo, không chuyển tiếp hình ảnh nhạy cảm); bốn là, ứng xử tử tế (không cổ vũ hay chia sẻ khi thấy bạn bị chế giễu trong nhóm chat, mà hỏi thăm và giúp bạn tìm đến thầy cô).

Các em học sinh tham gia phần hỏi đáp.

Các em học sinh hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Quang cảnh buổi phát động Chiến dịch "Không một mình" tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mong muốn nhà trường đưa kỹ năng an toàn trực tuyến vào sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn; giúp học sinh biết rõ cần tìm ai khi gặp khó khăn; lắng nghe, không đổ lỗi và giữ kín thông tin riêng tư; lựa chọn, tập huấn Đại sứ An toàn số học đường. Trong chương trình cũng đã phát động Phong trào “5 phút cùng em” nhằm kêu gọi người lớn dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, thấu hiểu và đồng hành cùng trẻ em.

Chương trình góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường số, phù hợp với định hướng hội nhập và phát triển toàn diện của Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang. Với sự vào cuộc đồng bộ của Công an tỉnh, ngành Giáo dục, các sở, ban, ngành và nhà trường, Chiến dịch “Không một mình” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng tinh vi trên không gian mạng.